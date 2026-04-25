Száz pont fölé jutva nyert a Szeged a Pécs ellen a férfi kosárlabda NB I-ben

A Zalaegerszeg 93–87-re kikapott szombaton az OSE Lions vendégeként a férfi kosárlabda NB I alsóházi rájátszásában, és egyre közelebb kerül a kieséshez.

A vendégektől a horvát Hasan Varence mindent megtett a sikerért, mivel 25 pontot dobott és 13 lepattanót szerzett, amellyel a mezőny legjobbja lett, de a ZTE így is három vereségnél tart, és a mögötte álló OSE Lions mellett az SZTE-Szedeaák is győzött. Az idény végén az utolsó helyezett kiesik.

Az alsóházban első helyen álló Egis Körmend három forduló után az egyetlen százszázalékos csapat.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

Egis Körmend–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 91–75 (22–28, 22–21, 26–14, 21–12)

MVM-OSE Lions–Zalakerámia ZTE KK 93–87 (28–32, 20–17, 21–14, 24–24)

SZTE-Szedeák–NKA Universitas Pécs 101–88 (30–18, 18–29, 24–22, 29–19)

Részletes jegyzőkönyv később.