Száz pont fölé jutva nyert a Szeged a Pécs ellen a férfi kosárlabda NB I-ben

A Zalaegerszeg 93–87-re kikapott szombaton az OSE Lions vendégeként a férfi kosárlabda NB I alsóházi rájátszásában, és egyre közelebb kerül a kieséshez.
A vendégektől a horvát Hasan Varence mindent megtett a sikerért, mivel 25 pontot dobott és 13 lepattanót szerzett, amellyel a mezőny legjobbja lett, de a ZTE így is három vereségnél tart, és a mögötte álló OSE Lions mellett az SZTE-Szedeaák is győzött. Az idény végén az utolsó helyezett kiesik.
Az alsóházban első helyen álló Egis Körmend három forduló után az egyetlen százszázalékos csapat.
Egis Körmend–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 91–75 (22–28, 22–21, 26–14, 21–12)
MVM-OSE Lions–Zalakerámia ZTE KK 93–87 (28–32, 20–17, 21–14, 24–24)
SZTE-Szedeák–NKA Universitas Pécs 101–88 (30–18, 18–29, 24–22, 29–19)
Részletes jegyzőkönyv később.
|A 9-14. HELYÉRT CSOPORT ÁLLÁSA
M
|Gy
|V
|L–K
|Relatív
|P
|1. Körmend
3
3
–
298–272
1.000
12
|2. Pécs
3
2
1
283–245
0.889
10
|3. Kecskemét
3
2
1
263–258
0.778
8
|4. Zalaegerszeg
3
–
3
244–273
0.722
7
|5. Oroszlány
3
1
2
251–293
0.667
6
|6. Szeged
3
1
2
294–292
0.611
5