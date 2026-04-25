Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Nyíregyháza–Zalaegerszeg 2–1

Száz pont fölé jutva nyert a Szeged a Pécs ellen a férfi kosárlabda NB I-ben

2026.04.25. 19:56
null
Száz pont fölé jutva nyert meccset a Szeged (Fotó: Facebook/SZTE-Szedeák)
Címkék
Körmend férfi kosárlabda NB I Kecskemét kosárlabda férfi kosárlabda NKA Pécs SZTE-Szedeák ZTE KK OSE Lions
A férfi kosárlabda NB I alsóházi rájátszásában három hazai győzelem született. A Körmend a Kecskemétet, az Oroszlány a Zalaegerszeget, míg a Szeged a Pécset verte.

A Zalaegerszeg 9387-re kikapott szombaton az OSE Lions vendégeként a férfi kosárlabda NB I alsóházi rájátszásában, és egyre közelebb kerül a kieséshez.

A vendégektől a horvát Hasan Varence mindent megtett a sikerért, mivel 25 pontot dobott és 13 lepattanót szerzett, amellyel a mezőny legjobbja lett, de a ZTE így is három vereségnél tart, és a mögötte álló OSE Lions mellett az SZTE-Szedeaák is győzött. Az idény végén az utolsó helyezett kiesik.

Az alsóházban első helyen álló Egis Körmend három forduló után az egyetlen százszázalékos csapat.

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
Egis Körmend–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 91–75 (22–28, 22–21, 26–14, 21–12)
MVM-OSE Lions–Zalakerámia ZTE KK 93–87 (28–32, 20–17, 21–14, 24–24)
SZTE-Szedeák–NKA Universitas Pécs 101–88 (30–18, 18–29, 24–22, 29–19)

Részletes jegyzőkönyv később.

A 9-14. HELYÉRT CSOPORT ÁLLÁSA

M

GyVL–KRelatív
1. Körmend

3

3

298–272

1.000 

12 

2. Pécs

3

2

1

283–245

0.889 

10 

3. Kecskemét

3

2

1

263–258

0.778 

4. Zalaegerszeg

3

3

244–273

0.722 

5. Oroszlány

3

1

2

251–293

0.667 

6. Szeged

3

1

2

294–292

0.611 

 

