Későn ébredt a Hapoel, előnyben a Real Madrid az Euroliga negyeddöntőjében

A spanyol csapat a szoros első percek után elhúzott ellenfelétől, s egy adott ponton 20 ponttal is vezetett már. A vendég izraeliek a negyedik negyedben nagyot hajráztak, négy pontra meg is közelítették a madridiakat, de a vereséget már nem tudták elkerülni. A meccs legjobbja a vendégoldalon a 25 pontos Antonio Blakeney volt, míg a madridiaknál Facundo Campazzo 21 pontig jutott.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Real Madrid (spanyol)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli) 86–82 (27–18, 21–15, 22–22, 16–27)

A párharc állása: 1–0 a Real Madrid javára

A párharcok három nyert mérkőzésig tartanak.