Nemzeti Sportrádió

Későn ébredt a Hapoel, előnyben a Real Madrid az Euroliga negyeddöntőjében

M. B.M. B.
2026.04.29. 22:57
Fotó: Getty Images
Címkék
Real Madrid férfi kosárlabda Euroliga Real Madrid kosárlabda Hapoel Tel-Aviv
A Real Madrid férfi kosárlabdacsapata 86–82-re megverte odahaza a Hapoel Tel-Avivot az Euroliga negyeddöntőjének első mérkőzésén.

A spanyol csapat a szoros első percek után elhúzott ellenfelétől, s egy adott ponton 20 ponttal is vezetett már. A vendég izraeliek a negyedik negyedben nagyot hajráztak, négy pontra meg is közelítették a madridiakat, de a vereséget már nem tudták elkerülni. A meccs legjobbja a vendégoldalon a 25 pontos Antonio Blakeney volt, míg a madridiaknál Facundo Campazzo 21 pontig jutott.

KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Real Madrid (spanyol)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli) 86–82 (27–18, 21–15, 22–22, 16–27)
A párharc állása: 1–0 a Real Madrid javára

A párharcok három nyert mérkőzésig tartanak.

 

