A bravúr után hajnalig tartott a mulatság Isztambulban
Szűnni nem akaró ünneplésbe kezdett a magyar női válogatott a törökök elleni, rendkívül magabiztosan kivívott 89–74-es diadal után a Türkcell Basketball Development Center parkettjén: a világbajnoki selejtezőtornán három győzelemmel másodikként végző együttes imponáló játékkal vívta ki a szeptemberi berlini viadalon való részvételt. A pályán a stábtagok és a játékosok ölelgették-puszilgatták egymást, számos fénykép készült, míg a játéktér másik felén a szintén kvalifikációt szerző törökök is vidáman lapogatták egymás vállát, de korántsem voltak olyan felszabadultak, mint a mieink. A magyarok öröme érthető, nemzeti együttesünk 28 év után lesz ott újra a világversenyen, legutóbb 1998-ban, az akkor szintén Németországban rendezett tornán szerepelt.
Később a hotel zárt teraszán ünnepelt a delegáció, Báder Márton MKOSZ-elnökkel és a török kísérőhölggyel kiegészülve, a játékosok pedig borzasztóan fáradtan és kimerülten beszélgettek. Hamarosan magyar zene szólt a hangszórókból, a koccintások közepette elsők között került be a Hungária együttes Isztambul című örökzöldje a lejátszóba.
„Ennek köszönhetem, hogy most is játszhattam” – mutatott rá zölden villogó térdmerevítőjére Aho Nina csapatkapitány-helyettes, aki ezúttal csak egy helyben mutatta be kivételes tánctudását. Aztán újból köszöntés következett, Iványi Dalma edző 18-án lett ötvenesztendős, a magyar kosárlabdázás halhatatlanjai közé is beválasztott korábbi klasszis irányítónak a jelenlévők egyesével gratuláltak, a mulatság pedig hajnalig tartott.
Juhász Dorkát, a Galatasaray 26 éves légiósát beválasztották a torna álomötösébe, a délelőtt isztambuli otthonába távozó center a tornán meccsenként átlagban 18 pontot dobott, kilenc lepattanót és 1.8 gólpasszt jegyzett.
– Ahogyan a csapat többi tagja, ön is nagyon boldognak látszik…
–Most mennyire érzi magát magyarnak?
– Hogyan kezelték a törökök elleni mérkőzés előtti idegtépő huszonnégy órát, amikor három találkozón is alakulhatott volna úgy az eredmény, hogy a záró meccsnek ne legyen tétje?
Szombat estétől a helyszínen követte az isztambuli eseményeket Báder Márton, a honi szövetség elnöke. A korábbi 98-szoros válogatott center kedden a lefújás pillanatától kezdve együtt mozgott a delegációval, részt vett a vacsorán és az utána következő ünneplésen is, közben pedig a Nemzeti Sportnak is értékelte a történteket.
„Ahogy korábban a soproni eredmény megvitatásához, ehhez is több nap kell, hogy feldolgozzuk és értékeljük a szereplésünket. A sikerekből is le kell vonni a megfelelő következtetéseket. Az elmúlt években női válogatottunk negyedik lett az Európa-bajnokságon, részt vett egy olimpiai selejtezőben, ami a kontinensviadalon elért helyezésnek volt köszönhető, megnyerte a világbajnoki előselejtezőt Ruandában, s ennek eredményeként lehetett itt Isztambulban, ahol kiharcolta a berlini vébérészvételt. Nem volt ideális a felkészülés, de a stáb minden egyes percet ragyogóan kihasznált, ami meglátszott a teljesítményünkön. Ami még nagyon fontos, hogy az utolsó, sorsdöntő találkozón játszottunk a legjobban, nagyon nagy tisztelet jár azoknak, akiknek ebben része volt. 1998 óta nem voltunk vébén, és ezt az eredményt sem a céllövöldében lőttük, saját erőből és nem alanyi jogon kivívott siker ez, amit meg kell ünnepelni és meg kell becsülni.”