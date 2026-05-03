Kerékpár: Pogacar negyedszer is győzött, elvitte az összetettet is a Romandiai körversenyen

Harmincöt másodperc választotta el az összetettet vezető Tadej Pogacart és a második helyen álló Florian Lipowitzot a Nyugat-Svájcban zajló körverseny utolsó szakaszát megelőzően. Vasárnap 178.2 kilométer várt a mezőnyre Luzern és Leysin között, a végén egy hosszú, átlagosan 5.9 százalékos meredekségű emelkedővel.

A kaptatón eleinte Finn Fisher-Black vezetett, ám a főmezőny 6.6 kilométerrel a vége előtt beérte – ezen sokat dolgozott a Bahrain-Victorious csapata, benne Valter Attilával. Pogacar és Lipowitz is támadott, a szakaszgyőzelemért utóbbi nyitott hosszú hajrát, ám a szlovén lesprintelte, olyannyira, hogy külön idővel értek be.

Az UAE versenyzője a Romandiai körön a hatból négy szakaszt nyert meg, és az összetettben is élen zárt, ráadásul a pontversenyben is ő lett a legjobb.

KERÉKPÁR

ROMANDIAI KÖRVERSENY, 5. SZAKASZ (Lucens–Leysin, 178.2 km)

1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 4:18:52 óra

2. Florian Lipowitz (német, Red Bull BORA-hansgrohe) 3 másodperc hátrány

3. Primoz Roglic (szlovén, Red Bull BORA-hansgrohe) 7 mp h.

...69. Valter Attila (Bahrain Victorious) 10:31 p h.

AZ ÖSSZETETT VÉGEREDMÉNYE

1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 20:05:52 óra

2. Florian Lipowitz (német, Red Bull BORA-hansgrohe) 42 mp h.

3. Lenny Martinez (francia, Bahrain Victorious) 2:44 p h.

...75. Valter Attila (Bahrain Victorious) 1:05:24 óra h.