Kerékpár: Pogacar negyedszer is győzött, elvitte az összetettet is a Romandiai körversenyen

2026.05.03. 17:01
Pogacar először nyerte meg a Romandiai kört (Fotó: Getty Images)
Valter Attila kerékpár Romandiai körverseny Finn Fisher-Black Tadej Pogacar
Tadej Pogacar összetett sikerével zárult a Nyugat-Svájcban rendezett Romandiai körverseny, amelynek ötödik szakaszát is a szlovén világbajnok nyerte meg – a viadal hatodik versenynapján a negyedik győzelmét aratta.

Harmincöt másodperc választotta el az összetettet vezető Tadej Pogacart és a második helyen álló Florian Lipowitzot a Nyugat-Svájcban zajló körverseny utolsó szakaszát megelőzően. Vasárnap 178.2 kilométer várt a mezőnyre Luzern és Leysin között, a végén egy hosszú, átlagosan 5.9 százalékos meredekségű emelkedővel.

A kaptatón eleinte Finn Fisher-Black vezetett, ám a főmezőny 6.6 kilométerrel a vége előtt beérte – ezen sokat dolgozott a Bahrain-Victorious csapata, benne Valter Attilával. Pogacar és Lipowitz is támadott, a szakaszgyőzelemért utóbbi nyitott hosszú hajrát, ám a szlovén lesprintelte, olyannyira, hogy külön idővel értek be.

Az UAE versenyzője a Romandiai körön a hatból négy szakaszt nyert meg, és az összetettben is élen zárt, ráadásul a pontversenyben is ő lett a legjobb.

KERÉKPÁR
ROMANDIAI KÖRVERSENY, 5. SZAKASZ (Lucens–Leysin, 178.2 km)
1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 4:18:52 óra
2. Florian Lipowitz (német, Red Bull BORA-hansgrohe) 3 másodperc hátrány
3. Primoz Roglic (szlovén, Red Bull BORA-hansgrohe) 7 mp h.
...69. Valter Attila (Bahrain Victorious) 10:31 p h.
AZ ÖSSZETETT VÉGEREDMÉNYE
1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 20:05:52 óra
2. Florian Lipowitz (német, Red Bull BORA-hansgrohe) 42 mp h.
3. Lenny Martinez (francia, Bahrain Victorious) 2:44 p h.
...75. Valter Attila (Bahrain Victorious) 1:05:24 óra h.

 

