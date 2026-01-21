A Falco óriási küzdelemben szenvedett vereséget a Murciától

KÜLÖNÖSEN NEHÉZNEK tűnt a helyzet. A spanyol Murcia a FIBA Európa-kupában eddig lejátszott kilenc meccséből mindössze egyet veszített el eddig, a Falco viszont a továbbjutási reményeit most akarta növelni egy hazai győzelemmel, de erre csökkentek az esélyek, mivel a szombathelyiek legponterősebb játékosa, Perl Zoltán kisebb hátsérülés miatt nem léphetett pályára a spanyolok ellen a negyedik számú európai kupasorozat második csoportkörének 4. fordulójában. Úgy tűnt, a másik saját nevelés, Váradi Benedek igyekszik pótolni hátvéd kollégáját és szűk másfél perc alatt két hármassal kezdett. Az első percek sokkja után felébredt a vendégcsapat, főleg Kelan Martin, aki gyorsan bedobott nyolc pontot és fordított is a Murcia. A hazaiak az első negyed hajrájáig tartották a lépést, aztán az utolsó másfél percben a spanyolok csináltak egy 8–0-s rohamot.

A második negyed nem a Falcóról szólt, a Murcia 15 pontos előnyt dolgozott ki magának, jobb volt a csapatjáték a vendégeknél. Még a 23. percben is ennyire volt a Falco a ellenfelétől, aztán megtáltosodtak a szombathelyiek, elkapták a fonalat, Tanoh Dez András, majd Patrick Whelan is többször jókor talált be, és egy 17–3-as hazai rohanással újra nyílt lett a mérkőzés. Az utolsó negyed elején aztán megint tíz pont körülire hízott a spanyol előny, ekkor meg a szerb Sztrahinja Jovanovics lépett elő, és vezényelt egy nagy visszakapaszkodást, ez olyan jól sikerült, hogy az utolsó perc elején csak eggyel vezetett a Murcia. Az éles helyzetet viszont nem oldotta meg jól a magyar csapat, a vendégek végül jobbak voltak a végjátékban, de így is elismerés illeti a Falcót.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA, MÁSODIK CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ, K-CSOPORT

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Murcia (spanyol) 75–80 (15–21, 19–28, 24–15, 17–16)

Szombathely, 2770 néző. V: Tomasovic (szlovák), Prpa (szerb), Sahin (török).

SZOMBATHELY: VÁRADI 10/6, Tanoh Dez 12, Novakovics 8/3, Avery 5, TORO 9. Csere: WHELAN 13/9, JOVANOVICS 14/9, Keller Á. 2, Bognár 2. Edző: Milos Konakov

MURCIA: Ennis 1, De Julius 6, Raieste 5/3, MARTIN 15/6, CACOK 16. Csere: FORREST 11/9, Cate 4, Garcia 3/3, NAKIC 12/12, Sant-Roos 4, Falk –, De La Torre 3/3. Edző: Sito Alonso

Az eredmény alakulása. 2. perc: 6–0. 4. p.: 7–8. 8. p.: 15–13. 15. p.: 21–33. 18. p.: 31–44. 20. p.: 34–49. 24. p.: 43–55. 27. p.: 52–55. 30. p.: 58–64. 34. p.: 66–72. 39. p.: 75–74

A másik mérkőzésen: Trefl Sopot (lengyel)–Rostock Seawolves (német) 83–74. A csoport állása: 1. Murcia 8, 2. Rostock 6, 3. Falco 5 (305–340), 4. Sopot 5 (311–350)

MESTERMÉRLEG

Milos Konakov: – Két ellentétes félidőt játszottunk. Bár jól kezdtük a meccset, aztán elbizonytalanodtunk. A második játékrészben nagyobb energiával kosaraztunk, sokkal több gólpasszunk volt, sok eladott labdába tudtuk belekényszeríteni ellenfelünket. Sajnálom ezt a meccset, mert közel volt a bravúros győzelem lehetősége. De egy egylabdás meccsen büntetlenül nem lehet kihagyni ennyi büntetőt. De egy rossz szót nem mondhatok a srácokra. Most már a két következő meccsre koncentrálunk – mert még kiharcolhatjuk a továbbjutást.

Sito Alonso: – Egy nagyon nehéz meccset nyertük meg. Pedig tudtuk, hogy hova jövünk, hogy milyen erőt képvisel a Falco, hogy milyen a hangulat a csarnokban, hiszen nem először járunk Szombathelyen. Azt is tudtuk, hogy Perl távollétében Váradi lép elő támadásban. Mindezek ellenére puha játékkal, gyenge védekezéssel kezdtünk. Később aztán rendeztük a sorainkat, és egy egészen jó első félidőt produkáltunk. A második félidő viszont nem tetszett, hiányzott a koncentráció, a lendület a játékunkból.