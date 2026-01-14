Nagy csatában nyert a Falco a Sopot ellen a férfi kosárlabda Ek-ban

A második csoportkör K-jelű kvartettjében az első két forduló után egyaránt nyeretlen csapatok találkoztak Lengyelországban.

A Falco kezdett nagyobb lendülettel, már az első negyedben tíz fölé tornázta a különbséget. A szombathelyiek szinte végig vezettek, a harmadik negyedben egy pillanatra fordított a Sopot, de végig kontrollálta a találkozót a remek csapatjátékot bemutató magyar bajnoki ezüstérmes, amelyben Váradi Benedek először játszott a lengyel gárda ellen, mióta bajnoki címet nyert a csapattal 2024-ben. S bár a hajrában akadtak izgalmak, a Vas vármegyei alakulat jól menedzselte a végjátékot.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA, MÁSODIK CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ, K-CSOPORT

TREFL SOPOT (lengyel)–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 79–86 (16–27, 25–18, 23–23, 15–18)

Sopot, 1000 néző. V: Ciulin (román), Ciburisz (görög), Hordov (horvát)

SOPOT: Schenk 10/6, Addae-Wusu 10, Kacinas 19/15, Goins, Zapala 12. Csere: Suurorg 12/6, Kiejzik 2, Nowicki 3/3, Witlinski 6, Cowels 5. Edző: Mikko Larkas

FALCO: Jovanovics 2, Tanoh Dez 6, Whelan 6/3, Avery 17/9, Toro 12. Csere: Perl 19, Váradi 9/3, Keller Á. 12, Bognár K., Novakovics 3/3. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 2. perc: 2–7. 7. p.: 10–18. 12. p.: 20–27. 14. p.: 28–29. 17. p.: 31–39. 22. p.: 45–45. 26. p.: 56–55. 28. p.: 58–63. 32. p.: 64–73. 38. perc: 77–78

MESTERMÉRLEG

Milos Konakov: – Harminckilenc percig vezettünk a mérkőzésen, azt hiszem, mondhatjuk, hogy kontrolláltuk a meccset. Jól játszottunk, egy-egy periódusban hagytuk az ellenfelet futni és könnyű hármasokat dobni, de ez negyven perc alatt benne van a játékban. Sokkal fontosabb, hogy szereztünk 16 támadólepattanót és 22 pontot második esélyből – jó csapatjátékkal sikerült nyerni.