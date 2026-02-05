Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: megsérült a háromszoros olimpiai bronzérmes kanadai hódeszkás

Vágólapra másolva!
2026.02.05. 09:32
null
Mark McMorris (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia hódeszka Mark McMorris
Edzés közben balesetet szenvedett szerdán Mark McMorris, a kanadaiak háromszoros olimpiai bronzérmes hódeszkása – közölte hazája ötkarikás csapata.

Több részlet nem derült ki a 32 éves versenyző állapotáról, de sajtóértesülések szerint hordágyon vitték le a hegyről. A milánói-cortinai téli játékok pénteki megnyitója előtt egy nappal, csütörtökön (ma) kezdődik a férfi big air verseny Livignóban, ahol McMorris is gyakorolt.

„A Kanadai Olimpiai Bizottság és a Canada Snowboard stábja gondoskodik McMorris gyógyulásáról. Amint további információk állnak rendelkezésünkre, tájékoztatjuk a közvéleményt” – olvasható még a szűkszavú közleményben.

A kanadai sportoló a negyedik olimpiájára készült, 2014-ben Szocsiban, négy évvel később Phjongcshangban, majd 2022-ben Pekingben végzett a harmadik helyen a slopestyle versenyen, de nem a mostani az első súlyos sérülése. Egy 2017-es balesetben eltörte az állkapcsát és a bal karját, megrepedt a lépe, továbbá medencecsonttörést és bordatöréseket szenvedett.

 

téli olimpia hódeszka Mark McMorris
Legfrissebb hírek

Bobban, hódeszkában és síakrobatikában sincs már magyar induló az olimpián

Téli olimpia 2026
2 perce

Téli olimpia: sima sikerrel kezdtek a címvédő olaszok curlingben

Téli olimpia 2026
3 perce

„Korcsolyázz a szívedből!” – a legjobbak közé is odaérhet a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros az olimpián

Téli olimpia 2026
1 órája

Téli rege – Pucz Péter publicisztikája

Téli olimpia 2026
12 órája

Milánó 2026: áramszünet után sima kanadai és svéd siker a curling vegyes párosok nyitányán

Téli olimpia 2026
14 órája

Milánó 2026: kapust cseréltek a címvédő finn hokisok

Téli olimpia 2026
16 órája

Milánó 2026: norovírus fertőzött meg finn női hokisokat

Jégkorong
17 órája

Tíz jégkorongozó, akire érdemes figyelni Milánóban

Téli olimpia 2026
19 órája
Ezek is érdekelhetik