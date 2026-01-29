Kosár: fölényes sikerrel kezdtek az U16-os fiúk a Szent István-kupát
Több mint ötvenpontos győzelmet aratott a bolgárok ellen az U16-os fiú kosárlabda-válogatott a székesfehérvári Szent István-kupa első játéknapján.
A Moosz Milán vezette U16-os fiú kosárlabda-válogatott csütörtökön nyitotta meg szereplését az ismét rangos nemzetközi mezőnyt felvonultató, fehérvári Szent István-kupán. A mieink kiütéses sikerrel kezdtek, ugyanis 115–59-re verték a bolgárokat. A magyar fiúk közül Csató Dániel és Fárbás Benjamin dobta a legtöbb pontot, mindketten 13-13-mal végeztek, és összesen nyolcan zártak tíz pont felett.
Folytatás pénteken a lettek ellen.
Az U16-os fiúválogatott kerete:
Pécsi Bence, Halász Olivér Robin, Kiss Tamás, Fárbás Benjámin, Szabó-Haklits Márk, Csécsei Nándor, Radnóti Soma, Kelemen Attila, Szopori Bence, Makk Milán, Farkas Bence, Fuzik Noel, Csató Dániel, Vértes Béla Bernát
(Kiemelt kép forrása: CBF)
