Férfi kosárlabda: a Szolnok a Magyar Kupa első döntőse

A paksiak görög edzője, Kosztasz Flevarakisz csapata Szolnok elleni Magyar Kupa-elődöntője előtt azt emelte ki az egyik kulcsfontosságú faktorként, hogy limitálniuk kell Somogyi Ádámot. Nos, a magyar válogatott irányítója az első negyedben 18 pontig jutott, tehát a játékosok maradéktalanul nem tudták megvalósítani, amit mesterük kért tőlük.

Mások viszont nem szorgoskodtak ennyire még csak megközelítőleg sem, így partiban volt a BOK-csarnokban az Atomerőmű SE, csupán egypontos hátrányát mutatta az eredményjelző a második negyed elején. Ebben a szakaszban Flevarakisz, és az Olajbányászt gardírozó bosnyák Vedran Bosnic is technikai hibát kapott a játékvezetőktől, nem panaszkodhattunk a találkozó hőfokára. Meg egyébként a színvonalára sem, voltak szép megoldások, pörgés, és legfőképp motivált, a győzelemre hajtó esélytelenebb fél. Aztán 40–38 után rákapcsolt a bajnoki címvédő, 14–0-s sorozattal egyértelműsítette, neki kell a döntőbe jutnia. Auston Barnes csúnyán kilökte a pályáról Elijah Hawkinst, amiért sportszerűtlen hibát kapott, ezzel elérte, hogy kicsit magára találjon a Paks.

Elképesztően fontos volt szolnoki szempontból Le ’Tre Darthard dudaszós triplája (ez volt az első kosara a meccsen), így 12 pontos előnnyel mehetett a záró periódusra csapata, nem csak kilenccel. Mégis nyílt lehetett a hajrá, Bosnic mester 70–63-nál időt kért, ekkor még majdnem hét perc hátra volt. Ha Zena Edosomwan bedobja a ziccert, lehetett volna öt pont is a különbség, mindenesetre Jamari Smith büntetőivel összejött ez. Kicsit tanácstalannak látszott az Olaj, a paksi drukkerek eksztázisba estek – Eilingsfeld János is, aki hárompontosával kiegyenlített! Hamarosan már az Atomerőmű vezetett, erre Krnjajszki végre betalált kintről, Barnes meg közelről (75–72).

Nem dőlt el az összecsapás mégsem, Benke Szilárd triplája azonban nem ment be – Somogyié igen, finalista az Olaj, akárcsak két éve!

KOSÁRLABDA

MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ, BOK-CSARNOK

ELŐDÖNTŐ

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Atomerőmű SE 79–74 (25–19, 22–19, 21–18, 11–18)

20.00: EPS-Honvéd–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – élőben a Nemzeti Sportrádióban!