A papírforma Szolnok–Falco döntőt ígér a férfi kosárlabda Magyar Kupában

TAVALY KAPOSVÁRON, két éve viszont a mostani négyes döntő helyszínén, a budapesti BOK-csarnokban rendezték meg a Tippmix Zsíros Tibor Férfi Magyar Kupa végjátékát. Akkor az NHSZ-Szolnoki Olajbányász győzött, és erre az idén is van esély. A döntőben bizonyára éppen a címvédő Falco-Vulcano Energia KC Szombathely lesz az ellenfele, legalábbis ez tűnik a valószínűbbnek. Állandó szakértőnket, Boros Zoltánt, korábbi 88-szoros válogatott játékost is megkérdeztük, mire számít a hétvégén.

„Mint ott nevelkedő játékos, szívesen elképzelnék egy Honvéd-győzelmet az elődöntőben, ám nagyon kis esélyét látom – szögezte le. – Ehhez kiemelkedően kell játszaniuk a fővárosiaknak és gyengén a Falcónak, de a Falco nem fog gyengélkedni, a döntőbe várom. A másik ágon az Atomerőműnek valamivel több esélye van, ha Pakson játszanák a meccset, még nagyobb sansza lenne, ám így, attól függetlenül, hogy egy mérkőzésen dől el a továbbjutás, a Szolnok fináléba kerülését valószínűsítem. Az ASE nem mindig muzsikál jól idegen pályán, az Olaj a Bajnokok Ligájában Triesztben is bizonyított, ráadásul a játékosállománya is jobb. A döntőben aztán bármi lehet, mindenki a Szolnok–Falco párosítást várja, de meg nem mondja senki, ki nyer, kiszámíthatatlan a kimenetel, kiegyenlítettek az erőviszonyok.”

A Honvéd legutóbb 1991-ben, az Atomerőmű 2008-ban nyert Magyar Kupát, mindkét csapat szurkolói régóta várják, hogy ünnepelhessenek, és biztos, hogy Zlatko Jovanovic és Kosztasz Flevarakisz tanítványai is felettébb motiváltak lesznek. A Szolnok meggyőző az idényben, nehéz rajta fogást találni, a Falco viszont még keresi a csapatát, három légióst is cserélt az évad során, a legújabb külföldi szerzemény a héten érkezett.

„Kerestem videót Tyler Petersonról, elég intelligens játékos, kicsit hasonlít a stílusa és a felépítése Váradi Benedekére, gyanítom, hamar be tud illeszkedni a Falcóba. Használni is kell őt, mert Tanoh Dez András kiesett a rotációból, elsőre jó igazolásnak tűnik” – mondta Boros Zoltán.

Auston BARNES, a Szolnok erőcsatára: – Nagyon várjuk már a Magyar Kupát! A Paks az egyetlen csapat, amely le tudott minket győzni a bajnokság alapszakaszában, úgyhogy mindenképpen szoros mérkőzésre, kemény csatára számítok ellene. Természetesen nagyok az elvárások, ha tabellaelsőként mész egy ilyen eseményre, de nem számít, hány meccset nyertél meg az alapszakaszban, a Szolnoknak mindenhol a trófeára kell hajtania!

EILINGSFELD János, a Paks erőcsatára: – Örülünk, hogy újra ott lehetünk a négyes döntőben, mint tavaly. Az elődöntőben a bajnokság egyik legerősebb csapatával találkozunk, nem mi vagyunk az esélyesek, hogy meglepetést szerezzünk, ahhoz negyvenpercnyi koncentrációra lesz szükség. Egyszer már sikerült legyőznünk a Szolnokot a bajnokságban, a kupában bármi megtörténhet szurkolóink segítségével. Védekezésben és támadásban is megfelelően kell teljesítenünk, figyelnünk a rivális kulcsembereire, a kettő kettőkre.

SIMON Kristóf, a Honvéd irányítója: – Nagyon jó hétvége előtt állunk, nagyon boldogok vagyunk, hogy ott lehetünk a Magyar Kupa négyes döntőjében. Öt éve, amikor a Honvédhoz jöttem, még Hepp-kupa-döntőt játszottunk… Remek erőpróba lesz a Falco elleni elődöntő, ellenfelünk játékoscseréi jól sikerültek, összeállt a játéka, próbáljuk limitálni a motorjait és szeretnénk meglepetést szerezni, bejutni a döntőbe. Elsősorban a csapatvédekezés az erősségünk, támadásban szintén igyekszünk csapatként kosárlabdázni.

PERL Zoltán, a Falco hátvédje: – A kupa mindig speciális, egy meccsen dől el minden. Nagyon kemény csatára számítok az elődöntőben, a Honvéd fizikailag erős, nagyon egységesen kosárlabdázik, tudja, mit szeretne támadásban és védekezésben is. Felkészülünk rá, nehéz dolgunk lesz, de mi is szeretnénk a legjobbunkat nyújtani és bejutni a döntőbe. Új igazolásunk, Tyler Peterson játékban van, jó fizikumú irányító, új lendületet hozott az edzésekre, bízom benne, hogy segítségére lesz a csapatnak, rendes srác.

TIPPMIX ZSÍROS TIBOR FÉRFI MAGYAR KUPA, BOK-CSARNOK

Szombat. Elődöntő

17.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Atomerőmű SE

20.00: Endo Plus Service-Honvéd–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

Vasárnap

A 3. helyért: 17 (tv: M4 Sport+). Döntő: 20 (tv: M4 Sport+)