A Csatában kosarazik tovább a válogatott Wentzel Nóra

Wentzel Nórának tavaly februárban, a válogatott összetartásán egy szerencsétlen mozdulatot követően elszakadt a keresztszalagja és a belső oldalszalagja, ezzel véget ért a számára az előző szezon. Augusztusban távozott az UNI Győr csapatától, szerdán pedig a budapesti Csata bejelentette a leigazolását.

A Csata honlapja emlékeztetett, hogy a kosaras korábban a PEAC-Pécs, majd az NKA Universitas PEAC csapataiban szerepelt, ezt követően nemzetközi tapasztalatot szerzett a lengyel Gorzów együttesénél, majd a Győr játékosaként az Euroligában és az Európa-kupában is pályára lépett.

„A döntésemben fontos szerepet játszott, hogy a klub maximális odafigyelést biztosít a sérülésem utáni felépülésem során, és lehetőséget ad a fokozatos visszatérésre” – jelentette ki Wentzel Nóra.

Tursics Krisztián vezetőedző közölte, a létszámprobléma mellett minőségi erősítésre is szüksége volt a csapatnak.

„Külön öröm és pozitívum számunkra, hogy egy nagyon komoly potenciállal rendelkező magyar játékost tudtunk szerződtetni, aki az elmúlt években már bizonyította, hogy bármely csapatban meghatározó szerepet képes betölteni. Ugyanakkor fontos, hogy a sérülése után megfelelően, fokozatosan integráljuk vissza az éles mérkőzésekbe. Bízom benne, hogy hosszú távon kulcsjátékosa tud lenni a csapatunknak” – tette hozzá.