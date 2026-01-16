Kosárlabda: Mi is többet vártunk magunktól – Kányási Veronika

„Összességében nézve az első csoportkörben a minimális elvárást teljesítettük – emlékezett vissza a Nemzeti Sport megkeresésére az Euroliga első szakszára Kányási Veronika, a DVTK csapatkapitánya. – Az egyik legnehezebb kvartettbe kerültünk, a végső győzelemre is esélyes török Fenerbahce, a nagyon erős spanyol Valencia és a görög Olym­piakosz mellé, utóbbit egyszer megvertük, ez reális eredmény volt. A folytatást illetően lehet hiányérzetünk, mert csak egy győzelemmel folytathattuk, így eleve nehéz helyzetben voltunk, de a következő két meccs, a francia Landes ellen itthon és az olasz Velence elleni idegenbeli mérkőzés nyerhető lett volna. Utóbbin tízpontos előnyben is voltunk, és szinte a teljes második félidőben vezettünk, a végjátékban elszenvedett vereség fájó volt. Szerdán a Zaragozával lehetett volna sokkal szorosabb meccset játszani. Mi is többet vártunk magunktól.”

A DVTK védelmében azért érdemes leszögezni, három új légiósa van, akik közül egyedül a spanyol Paula Ginzo állt rendelkezésre, míg az amerikai (és immár magyar állampolgár is…) Kathryn Westbeld csak októberben csatlakozott a kerethez. Emellett a negyedik idényét Diósgyőrben töltő litván Monika Grigalauskyte majd’ két hónapig sérült volt. A bajnokságban a Pécs mögött egy vereséggel második helyen álló együttes a Magyar Kupa miskolci négyes döntőjéről is lemaradt, mert a sorsolás szeszélyeként összekerült a baranyai együttessel, és a negyeddöntőben simán kikapott a Lauber Dezső Városi Sportcsarnokban.

„Hogy miért nem teljesítünk igazán jól, mi sem tudjuk pontosan, de ez mindig sok összetevős történet – folytatta Kányási. – Nem lehetünk elégedettek, címvédőként lemaradtunk a kupadöntőről, de a negyeddöntőről szögezzük le, a Pécs nagyon jó csapat, két erős együttes találkozott. Tudtuk, hogy kemény harc lesz, ez be is bizonyosodott, agresszív játékkal sok hibára kényszerítettek minket, ami eladott labdákhoz vezetett. Ezen a szinten húsz feletti elszórt labda nem fér bele. Nem vagyunk rossz pozícióban, tudjuk, nem az alapszakaszban, hanem a rájátszásban dőlnek el a lényeges kérdések, de nem szabad többet botlani. Bízunk magunkban, az elvégzett munkában.”

A Diósgyőr szerdán a francia Landes Baskethez utazik, majd egy héttel később az olasz Veneziát fogadja, végül Zaragozában fejezi be idénybeli nemzetközi szereplését.