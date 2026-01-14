A DVTK-nak nem volt esélye a Zaragoza ellen a női kosárlabda Euroligában

Nem indult jól a női Euroliga második csoportkörének 3. fordulója a DVTK számára, a spanyol Zaragoza hamar elhúzott a pontatlanul játszó hazaiaktól. Ugyan a litván Monika Grigalauskyte pontjaival az első negyed végére visszajött a meccsbe a borsodi együttes, a még a hatos döntőbe jutásért selejtezőt érő negyedik helyért versenyző vendégek gyakorlatilag a félidőre eldöntötték a találkozót, és végül nagy fölénnyel győztek.

A DVTK ezzel biztosan lemarad a folytatásról és a csoportkör végén búcsúzik.

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA, MÁSODIK CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ, F-CSOPORT

DVTK HUN-THERM–ZARAGOZA (spanyol) 60–79 (14–20, 9–21, 16–22, 21–16)

Miskolc, 1400 néző. V: Yalman (török), Marziali (olasz), Coanus (francia)

DIÓSGYŐR: Aho N. 5/3, Kányási 7/3, Lelik 6, Westbeld 5/3, GRIGALAUSKYTE 9. Csere: Ginzo 5/3, Miklós M. 5/3, Toman P. 8/6, Aho T., Takács B. 5, Smuda 5. Edző: Völgyi Péter

ZARAGOZA: PUEYO 21/9, ORTIZ 3/3, Vorácková 7/3, Hempe 7, Fingall 7/3. Csere: Bankole 10/6, Mawuli 6/3, FLORES 8/3, Gueye 8/3, Hermosa 2. Edző: Carlos Cantero Morales

Az eredmény alakulása. 4. perc: 0–7. 5. p.: 2–11. 7. p.: 12–13. 9. p.: 14–15. 10. p.: 14–20. 14. p.: 14–28. 16. p.: 19–30. 18. p.: 21–36. 20. p.: 23–41. 22. p.: 29–41. 23. p.: 30–46. 25. p.: 32–53. 28. p.: 37–53. 30. p.: 39–63. 33. p.: 47–71. 34. p.: 52–71. 37. p.: 53–77

MESTERMÉRLEG

Völgyi Péter: – Hiányérzetem van, annak ellenére, hogy reális a különbség. Ugyanis lehetett volna olyan meccset játszani, amelynek során még jobban tapadunk, okosabb játékkal. Talán többet kellett volna kockáztatni, bátrabban kellett volna játszani, hogy legyen esélyünk felvenni a versenyt. A vereséggel eldőlt, hogy nem juthatunk tovább a csoportból, de a hátralévő három meccsen keményen kell harcolnunk.

Carlos Cantero Morales: – Jól játszottunk, fizikailag olyan szintet tudtunk képviselni, ami a győzelemhez vezetett. A mostani teljesítményre a következő mérkőzéseken is építhetünk.