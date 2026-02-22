Vívás: ötödik az Eb-n a kadét leány kardcsapat

Vasárnap a csapatversenyek első napjával folytatódott Tbilisziben a kadétkorú vívók Európa-bajnoksága. Ezúttal magyar fiatalok nem jártak az érem közelében.

A legjobban a kardozó lányok szerepeltek, akik

Bácskay Kincső, Decsi Linda, Komjáthy Boglárka, Rácz Brigitta összetételben az ötödik helyen végeztek.

A fiú párbajtőrcsapat (Dékány Patrik, Kuznyecov Jaroszláv, Petrovszki Áron, Vörös Róbert) és a leány tőrválogatott (Grósz Fióna, Mészöly Regina, Németh Emma, Varga Zselyke) egyaránt a tizenharmadik lett.

Kadét és junior Európa-bajnokság, Tbiliszi.

Kadétok. Fiú párbajtőrcsapat, 29 induló.

Nyolcaddöntő: Magyarország-Belgium 42:45 (Dékány +9, Petrovszki -2, Vörös -5, Kuznyecov -5).

A 9-16. helyért: Magyarország-Ukrajna 34:45 (Dékány -2, Kuznyecov -3, Petrovszki -6).

A 13-16. helyért: Magyarország-Lengyelország 45:33 (Vörös +6, Dékány +4, Kuznyecov +2).

A 13. helyért: Magyarország-Csehország 45:36 (Dékány +6, Petrovszki +5, Kuznyecov +5, Vörös -7).

Végeredmény: 1. Franciaország, 2. Izrael, 3. Olaszország…13. Magyarország (Dékány Patrik, Kuznyecov Jaroszláv, Petrovszki Áron, Vörös Róbert).

Leány tőrcsapat, 18 induló. Nyolcaddöntő: Magyarország-Románia 44:45 (Mészöly +6, Grósz +1, Varga -3, Németh -5).

A 9-16. helyért: Magyarország-Georgia 39:45 (Mészöly +2, Grósz +1, Németh -1, Varga -8).

A 13-16. helyért: Magyarország-Nagy-Britannia 45:34 (Grósz +12, Mészöly +7, Németh -8).

A 13. helyért: Magyarország-Svédország 45:29 (Grósz +8, Mészöly +4, Németh +4).

Végeredmény: 1. , 2. , 3. Franciaország, …13. Magyarország (Grósz Fióna, Mészöly Regina, Németh Emma, Varga Zselyke).

Leány kardcsapat, 14 induló. Negyeddöntő: Magyarország-Törökország 37:45 (Komjáthy +8, Decsi -2, Rácz -7, Bácskay -7).

Az 5-8. helyért: Magyarország-Georgia 45:38 (Bácskay +5, Komjáthy +1, Decsi +1, Rácz -1).

Az 5. helyért: Magyarország-Lengyelország 45:38 (Bácskay +9, Komjáthy +6, Decsi -8).

Végeredmény: 1. Olaszország, 2. Törökország, 3. Németország, …5. Magyarország (Bácskay Kincső, Decsi Linda, Komjáthy Boglárka, Rácz Brigitta)

(Kiemelt képünkön: a kadét leány kardcsapat Fotó: Bizzi Team)