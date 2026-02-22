Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Paks–ETO FC 0–1

NB II: nyert a Vasas és a BMTE, ikszelt a Kövesd Szentlőrincen, vezet a Soroksár – ÉLŐ eredménykövető!

A Sevilla másfél félidőt emberelőnyben játszva nyert a Getafe ellen

R. P.R. P.
2026.02.22. 16:13
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Barcelona Mallorca Getafe Sevilla Levante Celta Vigo La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 25. fordulójában a Sevilla 1–0-ra legyőzte a Getafét.

 

A togói Djene már a kilencedik piros lapját kapta a spanyol élvonalban. Amióta a Getafe játékosa (2017–2018-as idény), senki mást nem állítottak kiannyiszor a teljes ligában, mint őt.

Djibril Sow a negyedik gólját jegyezte ebben az évadban (21 meccsen), és így eredményesebb, mint az első két teljes idényében.

SPANYOL LA LIGA
25. FORDULÓ
Getafe–Sevilla 0–1 (Sow 64.)
Kiállítva: Djene (Getafe, 26.)

Később
16.15: Barcelona–Levante (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Mallorca (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Valencia (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották
Osasuna–Real Madrid 2–1 (Budimir 38. – 11-esből, R. García 90., ill. Vinícius Jr. 73.)
Atlético Madrid–Espanyol 4–2 (Sörloth 21., 72., G. Simeone 49., Lookman 58., ill. J. Carreras 6., Expósito 80.)
Real Sociedad–Oviedo 3–3 (Óskarsson 64., 90., Caleta-Car 87., ill. Vinas 52., 52., Bailly 90+2.)
Betis–Rayo Vallecano 1–1 (Bakambu 16., ill. Palazón 42.)

Hétfőn játsszák
21.00: Deportivo Alavés–Girona (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Athletic Bilbao–Elche 2–1 (Guruzeta 64., 89. – 11-esből, ill. André Silva 68. – 11-esből)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Real Madrid25193354–21+33 60 
2. Barcelona24191464–25+39 58 
3. Villarreal24153645–26+19 48 
4. Atlético Madrid25146542–23+19 48 
5. Betis25119540–30+10 42 
6. Espanyol251051031–37–6 35 
7. Celta Vigo24810632–27+5 34 
8. Athletic Bilbao251041129–35–6 34 
9. Osasuna25961030–29+1 33 
10. Real Sociedad2588937–38–1 32 
11. Sevilla25851232–39–7 29 
12. Getafe25851220–29–9 29 
13. Girona2478924–38–14 29 
14. Rayo Vallecano24681022–31–9 26 
15. Alaves24751221–30–9 26 
16. Valencia24681025–37–12 26 
17. Elche255101032–37–5 25 
18. Mallorca24661229–39–10 24 
19. Levante24461426–41–15 18 
20. Oviedo24381316–39–23 17 

 

 

Barcelona Mallorca Getafe Sevilla Levante Celta Vigo La Liga
Legfrissebb hírek

Eddig tartott a madridiak tökéletes La Liga-menetelése Álvaro Arbeloa irányításával

Spanyol labdarúgás
18 órája

Az Atlético legyőzése után csak ikszelt a Rayo Vallecano

Spanyol labdarúgás
23 órája

A Sociedad őrült mérkőzésen fordított az Oviedo ellen, iksz lett a vége

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 16:08

Guruzeta duplája döntött, bilbaói vereségével kilenc tétmeccs óta nyeretlen az Elche

Spanyol labdarúgás
2026.02.20. 23:11

Egygólos Villarreal-győzelem a bepótolt tartományi derbin a La Ligában

Spanyol labdarúgás
2026.02.18. 22:34

Későn ébredt fel a Szeged, nyolc góllal kapott ki otthon a Barcától

Kézilabda
2026.02.18. 20:11

Az Arsenal maradt az élen, épphogy a tízben a címvédő – íme, a frissített BL-erősorrend

Bajnokok Ligája
2026.02.17. 12:24

„Nincs véleménye? Akkor nekem sincs” – faképnél hagyta az újságírót Flick

Spanyol labdarúgás
2026.02.17. 10:53
Ezek is érdekelhetik