A Sevilla másfél félidőt emberelőnyben játszva nyert a Getafe ellen
A togói Djene már a kilencedik piros lapját kapta a spanyol élvonalban. Amióta a Getafe játékosa (2017–2018-as idény), senki mást nem állítottak kiannyiszor a teljes ligában, mint őt.
Djibril Sow a negyedik gólját jegyezte ebben az évadban (21 meccsen), és így eredményesebb, mint az első két teljes idényében.
SPANYOL LA LIGA
25. FORDULÓ
Getafe–Sevilla 0–1 (Sow 64.)
Kiállítva: Djene (Getafe, 26.)
Később
16.15: Barcelona–Levante (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Mallorca (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Valencia (Tv: Spíler2)
Szombaton játszották
Osasuna–Real Madrid 2–1 (Budimir 38. – 11-esből, R. García 90., ill. Vinícius Jr. 73.)
Atlético Madrid–Espanyol 4–2 (Sörloth 21., 72., G. Simeone 49., Lookman 58., ill. J. Carreras 6., Expósito 80.)
Real Sociedad–Oviedo 3–3 (Óskarsson 64., 90., Caleta-Car 87., ill. Vinas 52., 52., Bailly 90+2.)
Betis–Rayo Vallecano 1–1 (Bakambu 16., ill. Palazón 42.)
Hétfőn játsszák
21.00: Deportivo Alavés–Girona (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Athletic Bilbao–Elche 2–1 (Guruzeta 64., 89. – 11-esből, ill. André Silva 68. – 11-esből)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|25
|19
|3
|3
|54–21
|+33
|60
|2. Barcelona
|24
|19
|1
|4
|64–25
|+39
|58
|3. Villarreal
|24
|15
|3
|6
|45–26
|+19
|48
|4. Atlético Madrid
|25
|14
|6
|5
|42–23
|+19
|48
|5. Betis
|25
|11
|9
|5
|40–30
|+10
|42
|6. Espanyol
|25
|10
|5
|10
|31–37
|–6
|35
|7. Celta Vigo
|24
|8
|10
|6
|32–27
|+5
|34
|8. Athletic Bilbao
|25
|10
|4
|11
|29–35
|–6
|34
|9. Osasuna
|25
|9
|6
|10
|30–29
|+1
|33
|10. Real Sociedad
|25
|8
|8
|9
|37–38
|–1
|32
|11. Sevilla
|25
|8
|5
|12
|32–39
|–7
|29
|12. Getafe
|25
|8
|5
|12
|20–29
|–9
|29
|13. Girona
|24
|7
|8
|9
|24–38
|–14
|29
|14. Rayo Vallecano
|24
|6
|8
|10
|22–31
|–9
|26
|15. Alaves
|24
|7
|5
|12
|21–30
|–9
|26
|16. Valencia
|24
|6
|8
|10
|25–37
|–12
|26
|17. Elche
|25
|5
|10
|10
|32–37
|–5
|25
|18. Mallorca
|24
|6
|6
|12
|29–39
|–10
|24
|19. Levante
|24
|4
|6
|14
|26–41
|–15
|18
|20. Oviedo
|24
|3
|8
|13
|16–39
|–23
|17