Nem élt a nagy eséllyel a Sopron, az Atomerőmű az első elődöntős a férfi kosár MK-ban

NEM ELÉG, hogy Tony Hicks hét eleji távozása után még nem sikerült megtalálni a csapat új, ideális irányítóját Pakson, az ASE egyik legjobbja, a két Európa-bajnokságot megjáró Eilingsfeld János edzésen vállsérülést szenvedett és az első diagnózis szerint hosszú hetekre kidőlt. A Sopron lényegében a legjobb csapatával vehette fel a harcot, játszhatott a nemrég érkező amerikai center, Joshua Patton is, így nehéz volt megjósolni, melyik együttes az esélyesebb a Magyar Kupa negyeddöntőjében.

A feldobás után egyértelműen a tartalékos Atomerőmű ragadta magához az irányítást, s bár az első két pont a vendégeké volt, a paksiak a ponterősen játszó Trevon Bluiett vezérletével az első negyed közepére 12 ponttal is elhúztak. A bosnyák magasember, Fahrudin Manjgafic sietett pontos befejezéseivel az SKC segítségére, így kezelhető, „mindössze” négypontos hátrányra zárkózott a Sopron az első negyed végére.

Nagy volt a harc a középső két tíz percben, többnyire a légiósai által repített Atomerőmű vezetett, de a látogató nem volt hajlandó leszakadni róla, sőt, volt olyan pillanat, hogy a vezetést is átvette. Az utolsó negyednek egypontos paksi előnyről vágtak neki a csapatok, és úgy tűnt, az ASE játékosai koncentrálnak jobban, két perccel a zárás előtt kilenc ponttal vezettek. Ekkor az SKC-ben Meszlényi Róbert villant kétszer is, a Sopron olyannyira jól hajrázott, hogy 19 másodperccel a vége előtt, 77–75-nél Josh Thompson emelt rá egy triplát, de célt tévesztett, a támadó lepattanó megszerzése után Manjgafic ismételt, őt viszont blokkolta Zena Edosomwan, így az Atomerőmű megnyerte a mérkőzést és elsőként bejutott a final fourba.

A negyeddöntő további három mérkőzését vasárnap 18 órától rendezik meg, a nap rangadója a Szolnok–Alba összecsapás lesz, a Honvéd a DEAC-ot fogadja, míg a Falco a Kaposvárral mérkőzik meg. A győztesek bejutnak a legjobb négy közé.

KOSÁRLABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA

Negyeddöntő

Atomerőmű SE–Sopron KC 79–75 (21–17, 24–23, 16–20, 18–15)

Paks, 1000 néző. Vezette: Praksch, Mészáros B., Jankovics

PAKS: BLUIETT 22/9, COHILL 6/3, EDWIN 15/3, Révész 4, EDOSOMWAN 13. Csere: Halmai 6, BENKE 13/3, Krivacsevics, Géringer. Edző: Kosztasz Flevarakisz

SOPRON: THOMPSON 11/3, NELSON 13/3, Hajdu 2, KUCSERA 12/6, PATTON 10. Csere: MANJGAFIC 10/6, Takács K. 6, Kovács B. 5/3, Meszlényi 6/3, Flasár Z. Edző: Gasper Potocnik

Az eredmény alakulása. 4. perc: 11–14. 8. p.: 19–9. 14. p.: 30–26. 18. p.: 40–37. 24. p.: 50-47. 28. p.: 61–54. 34. p.: 68–63. 38. p.: 77–68. Kipontozódott: Takács (37. p.)

MESTERMÉRLEG

Kosztasz Flevarakisz: – Hatalmas győzelem ez a csapatnak. Nem volt könnyű hetünk, de a meccs előtt elmondtam a fiúknak, hogy ez nem lehet kifogás. Most mindenki beleadott mindent. Hinnünk kell magunkban, keményen dolgozni, és ezen az úton kell továbbmenni.

Gasper Potocnik: – Egylabdás meccsen kaptunk ki. Erős csapat a Paks, az elejétől fogva rosszul reagáltunk a játékára. Könnyű kosarakat engedtünk, nem volt meg a megfelelő koncentráció, ez megengedhetetlen.

Vasárnap játsszák

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Alba Fehérvár

18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Debreceni EAC

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Kometa-KVGY Kaposvári KK