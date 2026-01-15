Euroliga: nyert Milánóban, és feljött playint jelentő helyre a Crvena zvezda

A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 22. fordulójában a Maccabi Tel-Aviv száz pontot elérve legyőzte a Zalgiris Kaunust, míg a Crvena zvezda a Milan idegenbeli legyőzésével lépett fel a playint jelentő 10. helyre. Idegenben nyert a Bologna és a Baskonia is, míg a francia rangadót a Monaco húzta be.

Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Virtus Bologna (olasz) 72–80 (23–23, 14–18, 16–19, 19–20)

Anadolu Efes (török)–Baskonia (spanyol) 75–89 (20–23, 22–17, 17–18, 16–31)

Bayern München (német)–Panathinaikosz (görög) 85–78 (25–24, 15–19, 18–21, 27–14)

Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Zalgiris Kaunas (litván) 100–97 (27–24, 25–25, 26–22, 22–26)

Milan (olasz)–Crvena zvezda (szerb) 96–104 (25–27, 30–17, 27–26, 14–34)

Milan (olasz)–Crvena zvezda (szerb) 96–104 (25–27, 30–17, 27–26, 14–34)

Paris Basketball (francia)–Monaco (francia) 87–95 (23–27, 30–25, 21–24, 23–19)