Euroliga: nyert Milánóban, és feljött playint jelentő helyre a Crvena zvezda
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 22. fordulójában a Maccabi Tel-Aviv száz pontot elérve legyőzte a Zalgiris Kaunust, míg a Crvena zvezda a Milan idegenbeli legyőzésével lépett fel a playint jelentő 10. helyre. Idegenben nyert a Bologna és a Baskonia is, míg a francia rangadót a Monaco húzta be.
Bayern München (német)–Panathinaikosz (görög)
Anadolu Efes (török)–Baskonia (spanyol)
Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Virtus Bologna (olasz)
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 22. FORDULÓ
Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Virtus Bologna (olasz) 72–80 (23–23, 14–18, 16–19, 19–20)
Anadolu Efes (török)–Baskonia (spanyol) 75–89 (20–23, 22–17, 17–18, 16–31)
Bayern München (német)–Panathinaikosz (görög) 85–78 (25–24, 15–19, 18–21, 27–14)
Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Zalgiris Kaunas (litván) 100–97 (27–24, 25–25, 26–22, 22–26)
Milan (olasz)–Crvena zvezda (szerb) 96–104 (25–27, 30–17, 27–26, 14–34)
Paris Basketball (francia)–Monaco (francia) 87–95 (23–27, 30–25, 21–24, 23–19)
Legfrissebb hírek
Euroliga: az Olympiakosz kiütötte a Partizant Belgrádban
Kosárlabda
2026.01.14. 21:31
Férfi kosár NB I: távozik a Szeged vezetőedzője
Kosárlabda
2026.01.06. 13:25
Ezek is érdekelhetik