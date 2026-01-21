Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár Euroliga: sorozatban ötödször nyert a Real Madrid, megerősítette első helyét a Hapoel

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2026.01.21. 00:14
null
Trey Lylest (fehérben) nehezen tudta tartani Giampaolo Ricci, a Real Madrid játékosa 17 pontjával a mezőny legeredményesebbje volt (Fotó: Getty Images)
Címkék
férfi kosárlabda Euroliga férfi kosárlabda férfi kosár Euroliga
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 23. fordulójában nyert a Barcelona, a Crvena zvezda, a Hapoel Tel-Aviv, az Olympiakosz, a Panathinaikosz, a Partizan Beograd, a Real Madrid, a Valencia és a Zalgiris Kaunas.

 

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 23. FORDULÓ
Olympiakosz (görög)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 100–93 (27–24, 31–10, 18–28, 24–31)
Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Anadolu Efes (török) 71–66 (14–19, 19–24, 17–10, 21–13)
Monaco (francia)–Crvena zvezda (szerb) 96–100 (21–27, 23–23, 27–18, 19–22) – h. u.
ASVEL Villeurbanne (francia)–Zalgiris Kaunas (litván) 77–96 (18–23, 23–22, 14–30, 22–21)
Panathinaikosz (görög)–Baskonia (spanyol) 93–74 (26–14, 22–17, 25–23, 20–20)
Barcelona (spanyol)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli) 91–89 (18–22, 31–19, 30–26, 12–22)
Bayern München (német)–Partizan Beograd (szerb) 63–67 (7–18, 25–16, 18–16, 13–17)
Valencia (spanyol)–Paris Basketball (francia) 98–84 (27–16, 23–26, 20–11, 28–31)
Real Madrid (spanyol)–Milan (olasz) 106–77 (30–23, 24–13, 24–19, 28–22)

TABELLA ITT!

 

férfi kosárlabda Euroliga férfi kosárlabda férfi kosár Euroliga
Legfrissebb hírek

Parádés teljesítmény az egyetemi bajnokságban: 100 pontot ért el a DEAC kosarasa!

Kosárlabda
14 órája

Férfi kosár MK: a Szolnok közel harminccal megverte az Alba Fehérvárt, ezzel elődöntős

Kosárlabda
2026.01.18. 19:53

Egyoldalú volt a clásico, a Real simán megverte a Barcát az Euroligában

Kosárlabda
2026.01.16. 23:45

Euroliga: nyert Milánóban, és feljött playint jelentő helyre a Crvena zvezda

Kosárlabda
2026.01.15. 23:12

Euroliga: az Olympiakosz kiütötte a Partizant Belgrádban

Kosárlabda
2026.01.14. 21:31

Nagy csatában nyert a Falco a Sopot ellen a férfi kosárlabda Ek-ban

Kosárlabda
2026.01.14. 21:06

Férfi kosár Euroliga: otthon nyert a Barcelona és a nagyot fordító Milan is

Kosárlabda
2026.01.09. 23:33

Győzött a Real Madrid, Tavares megdöntötte az Euroliga lepattanórekordját

Kosárlabda
2026.01.08. 22:58
Ezek is érdekelhetik