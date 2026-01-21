Férfi kosár Euroliga: sorozatban ötödször nyert a Real Madrid, megerősítette első helyét a Hapoel
FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 23. FORDULÓ
Olympiakosz (görög)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 100–93 (27–24, 31–10, 18–28, 24–31)
Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Anadolu Efes (török) 71–66 (14–19, 19–24, 17–10, 21–13)
Monaco (francia)–Crvena zvezda (szerb) 96–100 (21–27, 23–23, 27–18, 19–22) – h. u.
ASVEL Villeurbanne (francia)–Zalgiris Kaunas (litván) 77–96 (18–23, 23–22, 14–30, 22–21)
Panathinaikosz (görög)–Baskonia (spanyol) 93–74 (26–14, 22–17, 25–23, 20–20)
Barcelona (spanyol)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli) 91–89 (18–22, 31–19, 30–26, 12–22)
Bayern München (német)–Partizan Beograd (szerb) 63–67 (7–18, 25–16, 18–16, 13–17)
Valencia (spanyol)–Paris Basketball (francia) 98–84 (27–16, 23–26, 20–11, 28–31)
Real Madrid (spanyol)–Milan (olasz) 106–77 (30–23, 24–13, 24–19, 28–22)