Sorozatban kilencedik győzelmét aratta a Fenerbahce a férfi kosárlabda Euroligában
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 30. fordulójában hazai pályán nyert a Fenerbahce, a Milan, a Real Madrid és a Valencia.
FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 30. FORDULÓ
Fenerbahce (török)–Monaco (francia) 88–70 (20–15, 24–21, 22–16, 22–18)
Milan (olasz)–Barcelona (spanyol) 87–84 (24–17, 22–17, 32–17, 9–33)
Valencia (spanyol)–Zalgiris Kaunas (litván) 91–87 (25–13, 25–26, 21–25, 20–23)
Real Madrid (spanyol)–Virtus Bologna (olasz) 92–84 (22–23, 24–17, 18–21, 28–23)
Legfrissebb hírek
Gasper Potocnik távozik Sopronból, Baksa Szabolcs váltja
Kosárlabda
2026.02.18. 18:07
Ezek is érdekelhetik