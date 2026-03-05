Nemzeti Sportrádió

Sorozatban kilencedik győzelmét aratta a Fenerbahce a férfi kosárlabda Euroligában

2026.03.05. 23:36
Remek sorozatban a Fenerbahce (Fotó: Getty Images)
férfi kosárlabda Euroliga férfi kosárlabda férfi kosár Euroliga
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 30. fordulójában hazai pályán nyert a Fenerbahce, a Milan, a Real Madrid és a Valencia.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 30. FORDULÓ
Fenerbahce (török)–Monaco (francia) 88–70 (20–15, 24–21, 22–16, 22–18)
Milan (olasz)–Barcelona (spanyol) 87–84 (24–17, 22–17, 32–17, 9–33)
Valencia (spanyol)–Zalgiris Kaunas (litván) 91–87 (25–13, 25–26, 21–25, 20–23)
Real Madrid (spanyol)–Virtus Bologna (olasz) 92–84 (22–23, 24–17, 18–21, 28–23)

TABELLA ITT!

 

