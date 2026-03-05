Száz pontot dobva nyert a Honvéd a férfi kosárlabda NB I-ben

Brandon Rush 27, Djordje Dimitrijevics húsz, Charles O'Bannon 19 ponttal járult hozzá a fővárosiak sikeréhez. A zalaiak legutóbb napra pontosan négy hónapja nyertek idegenben.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–ZALAKERÁMIA ZTE KK 100–63 (30–22, 31–13, 22–10, 17–18)

Ludovika Aréna, 500 néző. V: Mészáros B., Pozsonyi, Németh P.

HONVÉD: DIMITRIJEVICS 20/9, Simon K. 3, Keller I. 6/3, O’BANNON 19/3, Simmons 4. Csere: VALERIO-BODON V. 11/9, Reizinger 2, RUSH 27/15, Radó 3, Dorogi, Dócs 5/3. Edző: Zlatko Jovanovic

ZALAEGERSZEG: Hunter 9/3, GATLING 14/6, Scherer 3/3, VARENCE 13/3, Tóth Á. 5. Csere: Mokánszki Máté 3/3, Takács Milán 9, Kucsora 3/3, Szalay D. 2, Csátaljay P. 2. Edző: Kosztasz Mexasz

Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–10. 7. p.: 16–17. 11. p.: 32–22. 15. p.: 38–24. 18. p.: 48–30. 22. p.: 67–35. 27. p.: 77–40. 33. p.: 89–51. 38. p.: 97–60

MESTERMÉRLEG

Zlatko Jovanovic: – Harminchét ponttal nyerni a ZTE ellen elképesztő teljesítmény! A Magyar Kupában történtek után a játékosaim összezártak, tanultak a vereségekből, és így válaszoltak az ott átéltekre. Igazán élvezetes mérkőzés volt, talán az egyik legjobb teljesítmény tőlünk az idényben. Ahogy járt a labda támadásban és ahogy zárt a védekezésünk, az pontosan olyan volt, amit előzetesen elterveztünk. A koncentrációnk is végig megvolt, szóval nagyon jól néztünk ki ezen az estén. Egy lépéssel közelebb vagyunk a célhoz, hogy ott legyünk a legjobb nyolc között, de még öt meccs hátravan az alapszakaszból.

Kosztasz Mexasz: – Elismerésem a Honvédnak azért, ahogy negyven percen keresztül játszott! Nekünk tükörbe kell néznünk, és el kell dönteni, hogy csapatként mit is akarunk.