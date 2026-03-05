Száz pontot dobva nyert a Honvéd a férfi kosárlabda NB I-ben
Brandon Rush 27, Djordje Dimitrijevics húsz, Charles O'Bannon 19 ponttal járult hozzá a fővárosiak sikeréhez. A zalaiak legutóbb napra pontosan négy hónapja nyertek idegenben.
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–ZALAKERÁMIA ZTE KK 100–63 (30–22, 31–13, 22–10, 17–18)
Ludovika Aréna, 500 néző. V: Mészáros B., Pozsonyi, Németh P.
HONVÉD: DIMITRIJEVICS 20/9, Simon K. 3, Keller I. 6/3, O’BANNON 19/3, Simmons 4. Csere: VALERIO-BODON V. 11/9, Reizinger 2, RUSH 27/15, Radó 3, Dorogi, Dócs 5/3. Edző: Zlatko Jovanovic
ZALAEGERSZEG: Hunter 9/3, GATLING 14/6, Scherer 3/3, VARENCE 13/3, Tóth Á. 5. Csere: Mokánszki Máté 3/3, Takács Milán 9, Kucsora 3/3, Szalay D. 2, Csátaljay P. 2. Edző: Kosztasz Mexasz
Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–10. 7. p.: 16–17. 11. p.: 32–22. 15. p.: 38–24. 18. p.: 48–30. 22. p.: 67–35. 27. p.: 77–40. 33. p.: 89–51. 38. p.: 97–60
MESTERMÉRLEG
Zlatko Jovanovic: – Harminchét ponttal nyerni a ZTE ellen elképesztő teljesítmény! A Magyar Kupában történtek után a játékosaim összezártak, tanultak a vereségekből, és így válaszoltak az ott átéltekre. Igazán élvezetes mérkőzés volt, talán az egyik legjobb teljesítmény tőlünk az idényben. Ahogy járt a labda támadásban és ahogy zárt a védekezésünk, az pontosan olyan volt, amit előzetesen elterveztünk. A koncentrációnk is végig megvolt, szóval nagyon jól néztünk ki ezen az estén. Egy lépéssel közelebb vagyunk a célhoz, hogy ott legyünk a legjobb nyolc között, de még öt meccs hátravan az alapszakaszból.
Kosztasz Mexasz: – Elismerésem a Honvédnak azért, ahogy negyven percen keresztül játszott! Nekünk tükörbe kell néznünk, és el kell dönteni, hogy csapatként mit is akarunk.
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|V
|L–K
|Relatív
|P
|1. Szolnok
|20
|19
|1
|1870–1505
|0.975
|39
|2. Szombathely
|20
|16
|4
|1823–1602
|0.900
|36
|3. Fehérvár
|20
|13
|7
|1833–1714
|0.825
|33
|4. Debrecen
|20
|13
|7
|1670–1666
|0.825
|33
|5. Kaposvár
|20
|12
|8
|1812–1766
|0.800
|32
|6. Paks
|20
|11
|9
|1781–1705
|0.775
|31
|7. Honvéd
|21
|11
|10
|1716–1667
|0.762
|32
|8. Sopron
|20
|10
|10
|1616–1598
|0.750
|30
|9. Pécs
|20
|7
|13
|1667–1710
|0.675
|27
|10. Körmend
|20
|7
|13
|1749–1862
|0.675
|27
|11. Zalaegerszeg
|21
|7
|14
|1725–1875
|0.667
|28
|12. Kecskemét
|20
|6
|14
|1571–1708
|0.650
|26
|13. Oroszlány
|20
|4
|16
|1637–1831
|0.600
|24
|14. Szeged
|20
|5
|15
|1483–1744
|0.600
|24