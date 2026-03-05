Nemzeti Sportrádió

Száz pontot dobva nyert a Honvéd a férfi kosárlabda NB I-ben

2026.03.05. 21:01
Száz pontig meg sem állt a Honvéd (Fotó: Facebook/Budapesti Honvéd Kosárlabda)
férfi kosárlabda NB I Zalakerámia férfi kosárlabda Zalakerámia ZTE KK EPS-Honvéd
Az EPS-Honvéd házigazdaként 100–63-ra verte a Zalaegerszeget a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának csütörtöki mérkőzésén.

Brandon Rush 27, Djordje Dimitrijevics húsz, Charles O'Bannon 19 ponttal járult hozzá a fővárosiak sikeréhez. A zalaiak legutóbb napra pontosan négy hónapja nyertek idegenben.

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–ZALAKERÁMIA ZTE KK 10063 (3022, 3113, 2210, 1718)
Ludovika Aréna, 500 néző. V: Mészáros B., Pozsonyi, Németh P. 
HONVÉD: DIMITRIJEVICS 20/9, Simon K. 3, Keller I. 6/3, O’BANNON 19/3, Simmons 4. Csere: VALERIO-BODON V. 11/9, Reizinger 2, RUSH 27/15, Radó 3, Dorogi, Dócs 5/3. Edző: Zlatko Jovanovic
ZALAEGERSZEG: Hunter 9/3, GATLING 14/6, Scherer 3/3, VARENCE 13/3, Tóth Á. 5. Csere: Mokánszki Máté 3/3, Takács Milán 9, Kucsora 3/3, Szalay D. 2, Csátaljay P. 2. Edző: Kosztasz Mexasz
Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–10. 7. p.: 16–17. 11. p.: 32–22. 15. p.: 38–24. 18. p.: 48–30. 22. p.: 67–35. 27. p.: 77–40. 33. p.: 89–51. 38. p.: 97–60
MESTERMÉRLEG
Zlatko Jovanovic: – Harminchét ponttal nyerni a ZTE ellen elképesztő teljesítmény! A Magyar Kupában történtek után a játékosaim összezártak, tanultak a vereségekből, és így válaszoltak az ott átéltekre. Igazán élvezetes mérkőzés volt, talán az egyik legjobb teljesítmény tőlünk az idényben. Ahogy járt a labda támadásban és ahogy zárt a védekezésünk, az pontosan olyan volt, amit előzetesen elterveztünk. A koncentrációnk is végig megvolt, szóval nagyon jól néztünk ki ezen az estén. Egy lépéssel közelebb vagyunk a célhoz, hogy ott legyünk a legjobb nyolc között, de még öt meccs hátravan az alapszakaszból.
Kosztasz Mexasz: – Elismerésem a Honvédnak azért, ahogy negyven percen keresztül játszott! Nekünk tükörbe kell néznünk, és el kell dönteni, hogy csapatként mit is akarunk.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyVL–KRelatív
1. Szolnok201911870–15050.975 39 
2. Szombathely201641823–16020.900 36 
3. Fehérvár201371833–17140.825 33 
4. Debrecen201371670–16660.825 33 
5. Kaposvár201281812–17660.800 32 
6. Paks201191781–17050.775 31 
7. Honvéd2111101716–16670.762 32 
8. Sopron2010101616–15980.750 30 
9. Pécs207131667–17100.675 27 
10. Körmend207131749–18620.675 27 
11. Zalaegerszeg217141725–18750.667 28 
12. Kecskemét206141571–17080.650 26 
13. Oroszlány204161637–18310.600 24 
14. Szeged205151483–17440.600 24 

 

 

