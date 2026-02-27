Golomán György: A papírforma francia sikert ígér, de igyekszünk meglepetést szerezni

Milyen csodás lenne fél távnál három győzelemmel állni…!

A magyar kosárlabda-válogatott péntek este megőrizheti makulátlan mérlegét a vb-selejtező G-csoportjában, azonban ehhez a szombathelyi Arena Savariában le kell győznie az olimpiai ezüstérmes franciákat. Gasper Okorn legénysége novemberben itthon megverte a finneket, majd Belgiumban is nyerni tudott, így megfelelő önbizalommal futhat neki a harmadik fordulónak, bár Franciaországot akkor is nehéz legyűrni, ha a legjobbjai NBA- vagy Euroliga-kötelezettségek miatt nem lehetnek itt. Nálunk is vannak hiányzók, Nate Reuvers ebben az ablakban klubjában, a Valenciában marad, de sérülés miatt nem léphet parkettre Vojvoda Dávid, Benke Szilárd, Tanoh Dez András és Pallai Tamás sem. Rajtuk kívül Golomán György sem teljesen egészséges, nem is örültek spanyol élvonalbeli klubjánál, a Lleida Basquetnél, hogy csatlakozik a magyar válogatotthoz, hiszen hetek óta fájlalja a bokáját.

„Igen, akadnak problémáim, amelyek miatt az elmúlt hetekben kevesebb játékpercet kaptam, és a formám is hullámzóbb – mondta a 29 éves Golomán György. – Ha egészséges vagyok, akkor minden rendben, a játék is jól megy, a csapatban is jól érzem magam. Sajnos a bokám nem tökéletes, folyamatosan kezelik, hogy javuljon a franciák elleni két meccsre, de pihenni nincs idő, valószínűleg ezt az idényt már fájdalmakkal kell végigcsinálnom.”

A 211 centiméter magas játékos szereplésére nagy szükség van, mert ahogy már jeleztük, a honosított Reuvers most nem áll a szakmai stáb rendelkezésére, a palánk alatt csupa fiatal, Maronka Zsombor, Filipovity Péter, Flasár Zalán vagy éppen Meleg Gergő segíthet Golománnak.

„A sérült bokámmal nyilván nem ez a legszerencsésebb helyzet, de össze kell szorítani a fogakat, és mindent megtenni a győzelemért. Sajnos nekem a vébéselejtező első két fordulója kimaradt –szintén sérülés miatt, szomorú voltam, hogy nem lehettem a csapattal, de annak nagyon örültem, hogy két győzelemmel rajtoltunk.”

Golomán György abban bízik, hogy az ellenfelekre a kitűnő magyar kezdés némi nyomást helyezett, persze ez is elsülhet jól és rosszul is. Egy nagyobb tudású csapatnál nem baj, ha kissé lazábban áll egy-egy mérkőzéshez, ezek után a franciák biztosan nem vesznek félvállról bennünket.

„A franciáknak fontos, hogy most két győzelmet szerezzenek ellenünk, látszik azon is, hogy erős keretet raktak össze és mindent meg fognak tenni a sikerért – folytatta Golomán György. – A karrierem során szerzett tapasztalataim azonban azt mondatják velem, hogy kétszer egymás után legyőzni ugyanazt a csapatot mindig nehéz. A papírforma persze francia sikert ígér, de azon leszünk, hogy meglepetést szerezzünk.”

A magyar center annak is örül, hogy szűkebb pátriájának környékén lesz a mérkőzés, Golomán György Vas megyében született, körmendi nevelés, Szombathelyen sok ismerőse láthatja személyesen.

„Igazából ha már itthon vagyok, örülök, bárhol is legyen a meccs, persze jó, hogy találkozhatok a családtagjaimmal, a barátaimmal. A hangulat biztosan parádés lesz a szombathelyi csarnokban, a közönség sokat segíthet, hogy borsot törjünk a franciák orra alá.”

A MAGYAR FÉRFI KOSÁRLABDA-VÁLOGATOTT KERETE

Cseh Botond (Szedeák), Filipovity Péter (Kaposvár), Flasár Zalán (Sopron), Golomán György (Lleida, spanyol), Lukács Norbert (Nyizsnyij Novgorod, orosz), Maronka Zsombor (Hamburg, német), Meleg Gergő (Pécs), Perl Zoltán, Váradi Benedek (mindkettő Falco), Pongó Marcell (Fehérvár), Somogyi Ádám (Szolnok), Valerio-Bodon Vincent (Honvéd)

KOSÁRLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

G-CSOPORT

3. FORDULÓ

18.00: Magyarország–Franciaország, Szombathely (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

20.30: Belgium–Finnország