Férfi kosár BL: a Szolnok irányítója szerint csalóka a Trieste húszpontos előnye

A magyar bajnok – amely 14/1-es mutatóval vezeti az NB I tabelláját – az első félidőben még tartotta a lépést az olasz liga 12. helyezettjével a miskolci „albérletben”, ám ezután már egyértelműen az ellenfél akarata érvényesült.
„Azt gondolom, hogy riválisunk a hosszabb kispadját és a fizikai fölényét tudta kihasználni, főként a második félidőben – mondta az M4 Sportnak az alföldiek bosnyák mestere, Vedran Bosnic. – Mi sok kiváló dobóhelyzetet teremtettünk maguknak, de a triplaszázalékunk nagyon gyenge volt, így sok olyan támadásunk zárult sikertelenül, amelyeket amúgy kosárral tudunk befejezni. Nagyon jó csapat az ellenfelünk, de van két napunk, hogy felkészüljünk a második meccsre. Az biztos, hogy küzdeni fogunk, és mindent megteszünk, hogy megverjük őket Triesztben, és kiharcoljuk a harmadik mérkőzést.”
Kikapott a Szolnoki Olajbányász, hátrányba került a férfi kosárlabda BL rájátszásában
„Huszonöt percig kiélezett küzdelem volt, így talán kicsit csalóka a húszpontos különbség. Azzal együtt is, hogy természetesen megérdemelten győzött a Trieste – értékelt Somogyi Ádám, a szolnokiak válogatott irányítója. – Sajnos huszonöt perc után a váltásos védekezésüket rosszul támadtuk. Támadásban kicsit bután próbáltunk játszani, amiben nekem is felelősségem van. A védekezésünk visszaesése pedig már annak a következménye volt, hogy frusztráltak lettünk, amiért nem mentek be a dobásaink.”
Somogyi úgy vélte, a csütörtöki idegenbeli mérkőzésre mentálisan kell jól felkészülniük, és „harapósan” kell pályára lépnie a csapatnak ahhoz, hogy győzni tudjon.
Az egyik fél második sikeréig tartó párharc – amelynek a győztese bejut a nyolcaddöntőbe – csütörtökön 20 órakor folytatódik Triesztben, az esetleges harmadik mérkőzésre jövő kedden kerül sor a DVTK Arénában.