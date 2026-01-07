Férfi kosár BL: a Szolnok irányítója szerint csalóka a Trieste húszpontos előnye

A magyar bajnok – amely 14/1-es mutatóval vezeti az NB I tabelláját – az első félidőben még tartotta a lépést az olasz liga 12. helyezettjével a miskolci „albérletben”, ám ezután már egyértelműen az ellenfél akarata érvényesült.

„Azt gondolom, hogy riválisunk a hosszabb kispadját és a fizikai fölényét tudta kihasználni, főként a második félidőben – mondta az M4 Sportnak az alföldiek bosnyák mestere, Vedran Bosnic. – Mi sok kiváló dobóhelyzetet teremtettünk maguknak, de a triplaszázalékunk nagyon gyenge volt, így sok olyan támadásunk zárult sikertelenül, amelyeket amúgy kosárral tudunk befejezni. Nagyon jó csapat az ellenfelünk, de van két napunk, hogy felkészüljünk a második meccsre. Az biztos, hogy küzdeni fogunk, és mindent megteszünk, hogy megverjük őket Triesztben, és kiharcoljuk a harmadik mérkőzést.”