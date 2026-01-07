Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár BL: a Szolnok irányítója szerint csalóka a Trieste húszpontos előnye

Vágólapra másolva!
2026.01.07. 11:44
null
Somogyi Ádám (fehérben) nem vitatja a Trieste sikerét, de szerinte az eredmény félrevezető lehet... (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
Vedran Bosnic férfi kosárlabda Bajnokok Ligája Szolnoki Olajbányász
Az NHSZ-Szolnoki Olajbányászt irányító Vedran Bosnic vezetőedző szerint csapata mindent meg fog tenni a harmadik mérkőzés kiharcolásáért azután, hogy kedden Miskolcon, pályaválasztóként 82–62-re kikapott az olasz Trieste-től a férfi kosárlabda Bajnokok Ligája rájátszásában, az egyik fél második sikeréig tartó párharc nyitányán.

A magyar bajnok – amely 14/1-es mutatóval vezeti az NB I tabelláját – az első félidőben még tartotta a lépést az olasz liga 12. helyezettjével a miskolci „albérletben”, ám ezután már egyértelműen az ellenfél akarata érvényesült.

„Azt gondolom, hogy riválisunk a hosszabb kispadját és a fizikai fölényét tudta kihasználni, főként a második félidőben – mondta az M4 Sportnak az alföldiek bosnyák mestere, Vedran Bosnic. – Mi sok kiváló dobóhelyzetet teremtettünk maguknak, de a triplaszázalékunk nagyon gyenge volt, így sok olyan támadásunk zárult sikertelenül, amelyeket amúgy kosárral tudunk befejezni. Nagyon jó csapat az ellenfelünk, de van két napunk, hogy felkészüljünk a második meccsre. Az biztos, hogy küzdeni fogunk, és mindent megteszünk, hogy megverjük őket Triesztben, és kiharcoljuk a harmadik mérkőzést.”

Kosárlabda
17 órája

Kikapott a Szolnoki Olajbányász, hátrányba került a férfi kosárlabda BL rájátszásában

A hármasokat 41 százalékkal dobó Trieste a második félidőben eldöntötte a mérkőzést.

„Huszonöt percig kiélezett küzdelem volt, így talán kicsit csalóka a húszpontos különbség. Azzal együtt is, hogy természetesen megérdemelten győzött a Trieste – értékelt Somogyi Ádám, a szolnokiak válogatott irányítója. – Sajnos huszonöt perc után a váltásos védekezésüket rosszul támadtuk. Támadásban kicsit bután próbáltunk játszani, amiben nekem is felelősségem van. A védekezésünk visszaesése pedig már annak a következménye volt, hogy frusztráltak lettünk, amiért nem mentek be a dobásaink.”

Somogyi úgy vélte, a csütörtöki idegenbeli mérkőzésre mentálisan kell jól felkészülniük, és „harapósan” kell pályára lépnie a csapatnak ahhoz, hogy győzni tudjon.

Az egyik fél második sikeréig tartó párharc – amelynek a győztese bejut a nyolcaddöntőbe – csütörtökön 20 órakor folytatódik Triesztben, az esetleges harmadik mérkőzésre jövő kedden kerül sor a DVTK Arénában.

Vedran Bosnic férfi kosárlabda Bajnokok Ligája Szolnoki Olajbányász
Legfrissebb hírek

Kikapott a Szolnoki Olajbányász, hátrányba került a férfi kosárlabda BL rájátszásában

Kosárlabda
17 órája

Férfi kosár NB I: fölényes Olaj- és Falco-siker, az Alba simán kikapott Debrecenben

Kosárlabda
2026.01.03. 20:08

Férfi kosárlabda MK: Szolnok–Alba a legjobb nyolc között

Kosárlabda
2025.12.30. 20:11

Férfi kosár NB I: fordulatos rangadót nyert meg a Szolnok Kaposváron

Kosárlabda
2025.12.28. 19:08

Auston Barnes: Sokat jelent a Falco elleni siker

Kosárlabda
2025.12.22. 06:46

Vedran Bosnic: Megleptük a mezőnyt

Kosárlabda
2025.12.18. 08:47

A Szolnoki Olaj 11 ponttal győzött, és második helyen jutott tovább

Kosárlabda
2025.12.16. 20:16

Férfi kosár NB I: izgalmas hajrá végén az Atomerőmű elvette a Szolnok veretlenségét

Kosárlabda
2025.12.13. 18:59
Ezek is érdekelhetik