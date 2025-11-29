Férfi kosárlabda-vb-selejtező: Vojvoda nem játszhat Belgiumban

Vojvoda Dávid kisebb sérülés miatt nem léphet pályára a magyar férfi kosárlabda-válogatottban hétfőn a belgiumi világbajnoki selejtezőn.
Az Alba Fehérvár KC közösségi oldalának szombati beszámolója szerint a csapatkapitány pénteken, a Finnország ellen 89–82-re megnyert mérkőzésen mindössze két percet tudott játszani, mert megsérült a combizma.
Az első vizsgálatok nem mutattak ki komolyabb problémát, de hétfőn nem szerepelhet, ezért Vojvoda visszatért a klubjához, és Székesfehérváron kap kezeléseket, hogy egy hét múlva, az Oroszlány elleni bajnokin ismét bevethető legyen.
