Nemzeti Sportrádió

Otthon is kikapott, kettős vereséggel búcsúzott a Sopron a női kosár Európa-kupától

K. Zs.K. Zs.
2026.01.22. 19:41
Fotó: FIBA
Sopron Basket női kosárlabda Európa-kupa női kosárlabda Ek
A Sopron csütörtök este hazai pályán 71–61-re kikapott a görög Athinaikosztól a női kosárlabda Európa-kupa nyolcaddöntőjének visszavágóján, és kettős vereséggel búcsúzott a sorozattól.

A görögök a spanyol Perfumerías Avenida ellen folytatják.

NŐI KOSÁRLABDA EURÓPA-KUPA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Sopron Basket–Athinaikosz (görög) 61–71 (20–22, 9–23, 17–9, 15–17)
Továbbjutott: az Athinaikosz, kettős győzelemmel (152–133)
Jegyzőkönyv később.

 

