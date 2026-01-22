Otthon is kikapott, kettős vereséggel búcsúzott a Sopron a női kosár Európa-kupától
A Sopron csütörtök este hazai pályán 71–61-re kikapott a görög Athinaikosztól a női kosárlabda Európa-kupa nyolcaddöntőjének visszavágóján, és kettős vereséggel búcsúzott a sorozattól.
A görögök a spanyol Perfumerías Avenida ellen folytatják.
NŐI KOSÁRLABDA EURÓPA-KUPA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Sopron Basket–Athinaikosz (görög) 61–71 (20–22, 9–23, 17–9, 15–17)
Továbbjutott: az Athinaikosz, kettős győzelemmel (152–133)
Jegyzőkönyv később.
