Pénteki sportműsor: MTK–Paks és Bournemouth–Manchester United

MÁRCIUS 20., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

27. FORDULÓ

20.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/mtk-budapest/) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

31. FORDULÓ

21.00: AFC Bournemouth–Manchester United (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

27. FORDULÓ

20.45: Lens–Angers

NÉMET BUNDESLIGA

27. FORDULÓ

20.30: RB Leipzig–Hoffenheim (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

30. FORDULÓ

18.30: Cagliari–Napoli

20.45: Genoa–Udinese

SPANYOL LA LIGA

29. FORDULÓ

21.00: Villarreal–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

FUTSAL

FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS, 3. FORDULÓ

Felsőház

20.45: Újpest–Veszprém

Alsóház

18.30: Berettyóújfalu–PTE-PEAC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, MOSONMAGYARÓVÁR

10.00: férfi, női és vegyes páros

16.00: férfi és női egyes selejtező

ATLÉTIKA

FEDETT PÁLYÁS VILÁGBAJNOKSÁG, TORUN

9.45: délelőtti program (Tv: M4 Sport)

18.00: délutáni program (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

CSELGÁNCS

GRAND SLAM-VERSENY, TBILISZI

14.00: férfi 60 és 66 kg; női 48, 52 és 57 kg (Tv: Sport2)

DARTS

EUROPEAN TOUR, WIEZE

13.00: 1. nap, délutáni program (Tv: Max4)

19.00: 1. nap, esti program (Tv: Max4)

GOLF

PGA TOUR

19.00: Valspar Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, NEGYEDDÖNTŐ, 6. MÉRKŐZÉS

18.30: DVTK Jegesmedvék–DEAC

18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Újpesti TE

KERÉKPÁR

15.00: Bredene Koksijde Classic, férfiverseny (Tv: Eurosport2)

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 32. FORDULÓ

18.45: Fenerbahce (török)–Milan (olasz)

19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Real Madrid (spanyol)

20.15: Panathinaikosz (görög)–Crvena zvezda (szerb)

20.45: ASVEL Villeurbanne (francia)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

NCAA, MARCH MADNESS

1. FORDULÓ

17.15: Kentucky–Santa Clara (Tv: Match4)

KÜZDŐSPORT

14.30: ONE 147, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)

ÖKÖLVÍVÁS

70. NEMZETKÖZI TIPPMIXPRO BOCSKAI ISTVÁN-EMLÉKVERSENY, DEBRECEN

13.00: elődöntők, döntők

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ, 24. (UTOLSÓ) FORDULÓ

19.00: Prestige Fitness PSE–Swissten Dág KSE

20.00: DEAC–Vidux-Szegedi RSE

20.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Szolnoki RK-SC SI

NŐI MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST

17.00: MBH-Békéscsaba–KHG KNRC (Tv: M4 Sport)

19.30: FATUM Nyíregyháza–Vasas Óbuda

SZNÚKER

7.00: World Open, negyeddöntő, 1. rész (Tv: Eurosport1)

12.30: World Open, negyeddöntő, 2. rész (Tv: Eurosport1)

TÉLI SPORTOK

16.00: sílövészet, világkupa, férfi sprint, Oslo (Tv: Eurosport1)

17.00: síugrás, világkupa, férfi HS 240, selejtező, Vikersund (Tv: Eurosport2)

17.50: sífutás, világkupa, női 10 km, klasszikus, Lake Placid (Tv: Eurosport1)

19.50: sífutás, világkupa, férfi 10 km, klasszikus, Lake Placid (Tv: Eurosport1)

21.15: curling, női világbajnokság, Skócia–Norvégia, Calgary (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MIAMI

16.00: férfi egyes, 2. forduló, páros, 1. forduló; női egyes, 2. forduló, páros, 1. forduló

VÍVÁS

TŐR GRAND PRIX-VERSENY, LIMA

15.00: férfiselejtező

VÍZILABDA

KONFERENCIAKUPA, HARMADIK CSOPORTKÖR, A-CSOPORT, ATHÉN

1. FORDULÓ

17.00: CN Posillipo (olasz)–EPS-Honvéd

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Szabó Szilvia, Bene Ferenc, Szalai Kristóf

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Szabalenka az utolsó pillanatban visszalépett a dubai tenisztornától

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika

8.30: Bánki József a telefonnál

9.00: Kemény Dénes a telefonos vendég

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a Debrecen női kézilabdacsapata a Bajnokok Ligája csoportkörében a 2025–2026-os idényben

12.00: Bajnokok: Genzwein Ferenc. Műsorvezető: Balogh Balázs

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval

14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás

Műsorvezető: Keszi Dóra

Szerkesztő: Olasz Gergő, Thury Gábor

15.00: Stieber Zoltán korábbi magyar válogatott labdarúgó először szólal meg visszavonulása óta

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Kis Tamás, Kovács Erika, Thury Gábor

17.00: Aktuális kérdések a vívásban

17.20: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Ma elkezdődött Lengyelországban a fedett pályás atlétikai világbajnokság

18.15: Vasárnap lesz az Arsenal–Manchester City angol Ligakupa-döntő

18.40: A jelenleg Franciaországban játszó válogatott kézilabdázó Szűcs Bencével készült interjú

19.00: A hétvégén folytatódik a női kézilabda Bajnokok Ligája, pályára lép az FTC és a DVSC is

19.40: A labdarúgó NB I 27. fordulójának felvezetése Wukovics Lászlóval

20.00: Közvetítés az MTK–Paks NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Wukovics László

22.00: 28 év után kijutott a világbajnokságra a magyar női kosárlabda-válogatott – interjú Dúl Pankával és Josepovits Kingával

22.30: Sportvilág Bera Emesével