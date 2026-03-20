Pénteki sportműsor: MTK–Paks és Bournemouth–Manchester United
MÁRCIUS 20., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
27. FORDULÓ
20.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/mtk-budapest/) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
31. FORDULÓ
21.00: AFC Bournemouth–Manchester United (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
27. FORDULÓ
20.45: Lens–Angers
NÉMET BUNDESLIGA
27. FORDULÓ
20.30: RB Leipzig–Hoffenheim (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
30. FORDULÓ
18.30: Cagliari–Napoli
20.45: Genoa–Udinese
SPANYOL LA LIGA
29. FORDULÓ
21.00: Villarreal–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
FUTSAL
FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS, 3. FORDULÓ
Felsőház
20.45: Újpest–Veszprém
Alsóház
18.30: Berettyóújfalu–PTE-PEAC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, MOSONMAGYARÓVÁR
10.00: férfi, női és vegyes páros
16.00: férfi és női egyes selejtező
ATLÉTIKA
FEDETT PÁLYÁS VILÁGBAJNOKSÁG, TORUN
9.45: délelőtti program (Tv: M4 Sport)
18.00: délutáni program (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
CSELGÁNCS
GRAND SLAM-VERSENY, TBILISZI
14.00: férfi 60 és 66 kg; női 48, 52 és 57 kg (Tv: Sport2)
DARTS
EUROPEAN TOUR, WIEZE
13.00: 1. nap, délutáni program (Tv: Max4)
19.00: 1. nap, esti program (Tv: Max4)
GOLF
PGA TOUR
19.00: Valspar Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA, NEGYEDDÖNTŐ, 6. MÉRKŐZÉS
18.30: DVTK Jegesmedvék–DEAC
18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Újpesti TE
KERÉKPÁR
15.00: Bredene Koksijde Classic, férfiverseny (Tv: Eurosport2)
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 32. FORDULÓ
18.45: Fenerbahce (török)–Milan (olasz)
19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Real Madrid (spanyol)
20.15: Panathinaikosz (görög)–Crvena zvezda (szerb)
20.45: ASVEL Villeurbanne (francia)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
NCAA, MARCH MADNESS
1. FORDULÓ
17.15: Kentucky–Santa Clara (Tv: Match4)
KÜZDŐSPORT
14.30: ONE 147, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)
ÖKÖLVÍVÁS
70. NEMZETKÖZI TIPPMIXPRO BOCSKAI ISTVÁN-EMLÉKVERSENY, DEBRECEN
13.00: elődöntők, döntők
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ, 24. (UTOLSÓ) FORDULÓ
19.00: Prestige Fitness PSE–Swissten Dág KSE
20.00: DEAC–Vidux-Szegedi RSE
20.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Szolnoki RK-SC SI
NŐI MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST
17.00: MBH-Békéscsaba–KHG KNRC (Tv: M4 Sport)
19.30: FATUM Nyíregyháza–Vasas Óbuda
SZNÚKER
7.00: World Open, negyeddöntő, 1. rész (Tv: Eurosport1)
12.30: World Open, negyeddöntő, 2. rész (Tv: Eurosport1)
TÉLI SPORTOK
16.00: sílövészet, világkupa, férfi sprint, Oslo (Tv: Eurosport1)
17.00: síugrás, világkupa, férfi HS 240, selejtező, Vikersund (Tv: Eurosport2)
17.50: sífutás, világkupa, női 10 km, klasszikus, Lake Placid (Tv: Eurosport1)
19.50: sífutás, világkupa, férfi 10 km, klasszikus, Lake Placid (Tv: Eurosport1)
21.15: curling, női világbajnokság, Skócia–Norvégia, Calgary (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MIAMI
16.00: férfi egyes, 2. forduló, páros, 1. forduló; női egyes, 2. forduló, páros, 1. forduló
VÍVÁS
TŐR GRAND PRIX-VERSENY, LIMA
15.00: férfiselejtező
VÍZILABDA
KONFERENCIAKUPA, HARMADIK CSOPORTKÖR, A-CSOPORT, ATHÉN
1. FORDULÓ
17.00: CN Posillipo (olasz)–EPS-Honvéd
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Szabó Szilvia, Bene Ferenc, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Szabalenka az utolsó pillanatban visszalépett a dubai tenisztornától
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika
8.30: Bánki József a telefonnál
9.00: Kemény Dénes a telefonos vendég
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a Debrecen női kézilabdacsapata a Bajnokok Ligája csoportkörében a 2025–2026-os idényben
12.00: Bajnokok: Genzwein Ferenc. Műsorvezető: Balogh Balázs
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval
14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás
Műsorvezető: Keszi Dóra
Szerkesztő: Olasz Gergő, Thury Gábor
15.00: Stieber Zoltán korábbi magyar válogatott labdarúgó először szólal meg visszavonulása óta
16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Kis Tamás, Kovács Erika, Thury Gábor
17.00: Aktuális kérdések a vívásban
17.20: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Ma elkezdődött Lengyelországban a fedett pályás atlétikai világbajnokság
18.15: Vasárnap lesz az Arsenal–Manchester City angol Ligakupa-döntő
18.40: A jelenleg Franciaországban játszó válogatott kézilabdázó Szűcs Bencével készült interjú
19.00: A hétvégén folytatódik a női kézilabda Bajnokok Ligája, pályára lép az FTC és a DVSC is
19.40: A labdarúgó NB I 27. fordulójának felvezetése Wukovics Lászlóval
20.00: Közvetítés az MTK–Paks NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Wukovics László
22.00: 28 év után kijutott a világbajnokságra a magyar női kosárlabda-válogatott – interjú Dúl Pankával és Josepovits Kingával
22.30: Sportvilág Bera Emesével