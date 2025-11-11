Vedran Bosnic félpályás találata a délelőtti edzésen elvitte a prímet

Nemzeti Sportrádió

FAZEKAS ZOLTÁNFAZEKAS ZOLTÁN
• Pozsony
2025.11.11. 13:44
Fotók: Fazekas Zoltán
Nem téveszti meg az este Pozsonyban a Patrioti Levice ellen pályára lépő szolnokiakat a két gárda miskolci meccse, amelyet 30 ponttal nyert meg a magyar bajnok a Bajnokok Ligája nyitó fordulójában.

 

Kedd este 18.30-tól a pozsonyi GoPass Arénában a szlovák bajnok Patrioti Levice ellen lép pályára az NHSZ-Szolnoki Olajbányász csapata a Bajnokok Ligája F-csoportjának 4. fordulójában, s egy esetleges győzelemmel bebiztosíthatja helyét a sorozat folytatásában. 

Az NB I-ben még veretlen Tisza-partiak a nyitó fordulóban 30 ponttal kiütötték a szlovákokat Miskolcon, de abból a meccsből nem lehet kiindulni, hiszen azóta a Levice 19 ponttal nyert Rigában és majdnem legyőzte Pozsonyban a végső sikerre is esélyes AEK-et (69–71). A hétfő esti edzés előtt nosztalgikus hangulatba került a csapat, hiszen megjelent a GoPass Arénában Oliver Vidin, akivel az idén óriási meglepetésre a gárda a döntőben 3–0-ra kisöpörte a címvédő Falcót és bajnok lett. 

 

A szerb szakemberrel, aki közben a szlovák férfiválogatott kapitánya lett, a nyáron nem tudott megegyezni az Olaj, így került a klubhoz a bosnyák Vedran Bosnic, vidáman és kedélyesen elbeszélgettek a stábtagok és a játékosok is a másfél órás foglalkozást megelőzően.  

A kedd délelőtti dobóedzés végén a félpályás triplaversenyben először Molnár Márton talált be, de a csapat által összedobott fődíjat el kellett feleznie a centernek a vezetőedzővel, mert a korábbi kitűnő irányító Bosnic is betalált a második kör végén. A szolnokiaknál ezúttal is hiányzik majd a Riga elleni miskolci győzelem során lábsérülést szenvedő Le’Tre Darthard, az amerikai hátvéd előreláthatóan december közepéig lesz harcképtelen.  

 

KOSÁRLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA 
F-CSOPORT 
4. FORDULÓ
18.30: Levice (szlovák)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász (Tv: M4 Sport)

 

kosárlabda Vedran Bosnic Szolnoki Olajbányász
