Férfi kosár BL: 15 pontos előnyt adott le, és kikapott Pozsonyban az Olaj

A HÉTFŐ ESTI edzés előtt nosztalgikus hangulatba került a Szolnok, megjelent ugyanis a GoPass Arénában Oliver Vidin, akivel idén óriási meglepetésre a gárda 3–0-ra kisöpörte a címvédő Falcót, és bajnok lett. A szerb szakemberrel, aki közben a szlovák férfiválogatott kapitánya lett, nem tudott megegyezni az Olaj, így került a klubhoz a bosnyák Vedran Bosnic. Vidáman és kedélyesen elbeszélgettek a stábtagok és a játékosok is a másfél órás foglalkozást megelőzően. A kedd délelőtti dobóedzés végén a félpályás triplaversenyben először Molnár Márton szerzett kosarat, de a csapat által összedobott fődíjat el kellett feleznie, mert a korábbi kitűnő irányító Bosnic is betalált a második kör végén. A szolnokiaknál ezúttal is hiányzott majd a Riga elleni miskolci győzelem során lábsérülést szenvedő amerikai Le’Tre Darthard, s a bajnokságban a Szolnokhoz hasonlóan 8–0-val kezdő szlovákoknál a korábbi finn válogatott Aatu Kivimaki és a szerb Novak Music nem játszhatott.

A Levice ugyanúgy járt a csarnokát illetően, mint a piros-feketék: a nemzetközi szövetség a szlovák bajnoknak sem engedte a hazai meccseit saját otthonában játszani annak mérete miatt, ezért kell Pozsonyban rendezniük a pályaválasztóként sorra kerülő találkozóikat. Mintegy száz szolnoki drukker üdvözölte csapatát a bemutatáskor, a 3200 néző befogadására alkalmas létesítmény pedig majdnem megtelt a feldobásra, s az első vendégtámadásnál Auston Barnes triplájának örülhettünk. Nagy volt a tempó, a hazaiak gyors befejezésekkel és agresszív, kőkemény védekezéssel kezdtek. Pallai Tamás három jó büntető után blokkolt gyönyörűen, aztán triplát dobott, ezzel először vezetett a Szolnok. Ryland Holt is bevágott két hármast, tízzel ellépett az Olaj. Jött is a szlovák időkérés, énekelt, tombolt a vendégszektor, mert a 8. percben már 15–30-at mutatott az eredményjelző. Álomszerű első negyedet játszott a magyar bajnok, de az amerikai Rickey McGill öt pontjával tízre faragta a hátrányt a Levice a 15. percben, ekkor Bosnic kért időt. Ez sem állította meg a szlovákok lendületét, a 17. percben már csak öt pont az előny, Krnjajszki Borisz büntetői nagyon kellettek, mert előtte három percig nem szerzett pontot az Olaj.

A fordulás után ötpontos vendégelőnyről folytatódott az összecsapás, még úgy is, hogy Gabe Dorsey is elkapta a fonalat, egymás után dobta a triplákat, és a szlovákok ott loholtak a vendégek nyakán végig a harmadik negyedben. A záró felvonás elején McGill pontjaival egylabdányira jött fel a közönsége által egyre nagyobb lelkesedéssel támogatott Levice, amely főleg légiósai egyéni képességeire építve, de eredményesen kosárlabdázott, és Dorsey negyedik triplájával fordított a 34. percben. Két perccel a vége előtt egy ponttal vezetett a Szolnok, 23 másodperccel a lefújást megelőzően eggyel a hazai csapat, körömrágós lett a végjáték, három másodperccel a vége előtt, duplányi hátrányban még volt egy akciója az Olajnak: de Barnes középtávolija már dudaszó után esett a gyűrűbe, így a Levice győzött.

KOSÁRLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

F-CSOPORT

4. FORDULÓ

Levice (szlovák)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 73–71 (17–30, 22–14, 15–17, 19–10)

Pozsony, 3000 néző. V: Chueca (spanyol), Manniste (észt), Oliot (francia)

LEVICE: MCGILL 29/9, DORSEY 17/15, WESSON 8, Carius 12/6, Bojanovszky. Csere: Mawein 5, Pazicky 2, Solcansky, Chaban, Krajcovic. Edző: Michal Madzin

SZOLNOK: Somogyi 8, Holt 7/6, PALLAI 10/6, BARNES 25/15, SKEENS 8. Csere: Krnjajszki 4, Rudner 3/3, Vrabac 4, Molnár M. 2. Edző: Vedran Bosnic

Az eredmény alakulása. 3. perc: 9–7. 7. p.: 15–22. 8. p.: 15–30. 14. p.: 19–34. 15. p.: 24–34. 17. p.: 29–34. 19. p.: 37–42. 23. p.: 39–49. 26. p.: 46–53. 30. p.: 54–59. 32. p.: 60–61. 34. p.: 63–62. 37. p.: 65–65. 40. p.: 72–71

MESTERMÉRLEG

Michal Madzin: – Fantasztikus mérkőzés volt, fizikai csata, nagy hátrányból visszajöttünk, nagyon nagy elismerés jár a csapatnak. Remek volt az atmoszféra a csarnokban, boldogok vagyunk, hogy sikerült nyerni.

Vedran Bosnic: – Bármelyik csapat javára eldőlhetett volna a meccs, mi a hajrában elrontottuk a mi helyzeteinket. Jól kezdtünk, de kissé könnyen visszaengedtük a hazaiakat. Remek és izgalmas összecsapás volt, nem szabadott volna 16 támadólepattanót engedni a Levicének. Sajnos nem tudtunk győzni, pedig minden lehetőségünk megvolt erre.