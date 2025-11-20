Spanyol, német és lengyel csapat ellen folytatja a Falco

Spanyol, német és lengyel csapat ellen folytatja szereplését a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a férfi kosárlabda Európa-kupa második csoportkörében, a 16 között.
A magyar bajnoki ezüstérmes szerdán 87–79-re nyert a ciprusi Anorthoszisz vendégeként az alapszakasz 6., utolsó fordulójában, és 4/2-es győzelmi mérleggel, a H-csoport másodikjaként továbbjutott a 16 közé.
A második csoportkör 16 csapatát négy kvartettbe (K, L, M, N) sorolták, ahol további hat fordulót rendeznek, Milos Konakov vezetőedző együttesére a spanyol Murcia, a német Rostock Seawolves és a lengyel Sopot vár a K-csoportban.
A nemzetközi szövetség honlapja szerint a Falco december 10-én Murciában kezdi meg az Ek következő szakaszát, ahonnan a csoportok első két helyezettje lép tovább a negyeddöntőbe.
