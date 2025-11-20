Nemzeti Sportrádió

Spanyol, német és lengyel csapat ellen folytatja a Falco

Vágólapra másolva!
2025.11.20. 08:55
null
Eldőlt, kik lesznek a Falco ellenfelei (Fotó: Falco KC Szombathely, Facebook)
Címkék
kosárlabda Sopot Falco Murcia
Spanyol, német és lengyel csapat ellen folytatja szereplését a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a férfi kosárlabda Európa-kupa második csoportkörében, a 16 között.

A magyar bajnoki ezüstérmes szerdán 87–79-re nyert a ciprusi Anorthoszisz vendégeként az alapszakasz 6., utolsó fordulójában, és 4/2-es győzelmi mérleggel, a H-csoport másodikjaként továbbjutott a 16 közé.

A második csoportkör 16 csapatát négy kvartettbe (K, L, M, N) sorolták, ahol további hat fordulót rendeznek, Milos Konakov vezetőedző együttesére a spanyol Murcia, a német Rostock Seawolves és a lengyel Sopot vár a K-csoportban.

A nemzetközi szövetség honlapja szerint a Falco december 10-én Murciában kezdi meg az Ek következő szakaszát, ahonnan a csoportok első két helyezettje lép tovább a negyeddöntőbe.

 

kosárlabda Sopot Falco Murcia
Legfrissebb hírek

„Az első célunkat elértük” – Váradi Benedek a Falco európai továbbjutásáról

Kosárlabda
3 órája

Gyász: elhunyt Cselkó Tibor Európa-bajnok kosárlabdázó

Kosárlabda
Tegnap, 6:47

Férfi kosár Európa-kupa: győzött a Falco Cipruson, és továbbjutott a csoportjából

Kosárlabda
2025.11.19. 19:57

Völgyi Péter: Csak pár rutinos játékos helye biztos

Kosárlabda
2025.11.19. 10:47

A győzelem továbbjutást érhet a Falcónak

Kosárlabda
2025.11.19. 09:08

Kosár: Vladár Róza kiváló formában tért vissza a hosszú kihagyása után

Utánpótlássport
2025.11.17. 20:03

Oliver Vidin Fehérváron is a bajnoki címet célozza meg

Kosárlabda
2025.11.16. 09:36

Kosárlabda: megkezdte az építkezést az U18-as leányválogatott

Utánpótlássport
2025.11.16. 09:02
Ezek is érdekelhetik