Női kosár NB I: ceglédi veresége után győzelemmel kezdte az évet a Sopron

A címvédő Sopron a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia vendégeként nyert 97–69-re. A veretlenül éllovas Pécs saját közönsége előtt kerekedett 109–48-ra a nyeretlenül sereghajtó Szigetszentmiklós fölé, utóbbi együttes pontjainak felét, 24-et a találkozó legeredményesebbje, Teagan Thurman dobta. A Szekszárd 69 ponttal bizonyult jobbnak hazai pályán a Ceglédnél, a vendéglátóból ketten is 21 pontig jutottak.

A DVTK is fölényes győzelemmel kezdte az idei évet, a miskolciak a BEAC-ot múlták felül majdnem 40 ponttal, a Csata pedig a nap legszorosabb meccsén 88–82-re győzött a Győr vendégeként. míg a TFSE a Vasas ellen győzött „kényelmes” 27 pontos különbséggel.

Részletes jegyzőkönyvek és tabella hamarosan.

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

UNI GYŐR–CSATA TKK 82–88 (20–32, 27–14, 14–13, 21–29)

Győr, 150 néző. V: Rózsavölgyi, Nepp, Csák

GYŐR: ROZMÁN 18/9, DUBEI 22/9, ZSEBE-WENINGER 23/6, Gálos 3/3, JELENC 13/3. Csere: Ács 2, Baffy, Katona B. 1, Selcová. Edző: Fűzy-Antolovics Adél

CSATA: WALKER 13/3, Tózer Nemes 9/3, RIMDAL 18/12, Varga-Aradi, WILLIAMS 8. Csere: Vári 5/3, HEGEDŰS J. 21/15, Biczó 3/3, BORICSICS 11. Edző: Tursics Krisztián

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–9. 5. p.: 12–9. 7. p.: 12–19. 17. p.: 38–41. 19. p.: 43–43. 22. p.: 53–46. 27. p.: 59–52. 33. p.: 65–70. 36. p.: 71–81. 40. p.: 81–84

MESTERMÉRLEG

Fűzy-Antolovics Adél: – A várt küzdelmes mérkőzésen nem adtuk meg könnyen magunkat, nem sok hiányzott a győzelemhez. Nem a végjátékban úszott el a siker, legfőképpen a rutin hiányzott fiatal együttesünkből.

Tursics Krisztián: – A győzelemhez gratulálok a csapatnak, de amit az első félidőben játszottunk, azzal nem érdemeltük volna meg. Néhány dolgon változtatnunk kell, néhány játékosnak a hozzáállásán is, mert a Sopron ellen kevés lesz ez a védekezés.

DVTK HUNTHERM–ELTE BEAC ÚJBUDA 92–54 (26–8, 25–11, 24–16, 17–19)

Miskolc, 1000 néző. V: Cziffra, Gruber, Jakab L.

DVTK: AHO N. 11/3, Aho T. 8, LELIK 13, Westbeld 10/3, Grigalauskyte 9. Csere: KÁNYÁSI 8/6, Toman P. 6/3, Takács B. 3, Miklós M. 10/3, SMUDA 10, Poczkodi 4. Edző: Völgyi Péter

ELTE BEAC: M. MOORE 14/9, Drahos 9, VARGA S. 10, Fárbás Eliza 4, Ozola 4. Csere: Dobó 3/3, Szauter 8/6, Vég-Dudás 2. Edző: Mészárosné Kovács Andrea

Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–2. 5. p.: 11–4. 8. p.: 20–8. 9. p.: 24–8. 12. p.: 28–8. 15. p.: 37–14. 19. p.: 47–16. 23. p.: 60–22. 26. p.: 68–28. 28. p.: 72–35. 31. p.: 78–38. 35. p.: 81–45. 38. p.: 88–49

MESTERMÉRLEG

Völgyi Péter: – Az első félidő volt a jobb, sok gólpasszunk volt, és a védekezés is jó volt. A meccs második felére már nem tudunk élesek és fegyelmezettek maradni, de ez a mérkőzés segített abban, hogy visszanyerjük a ritmusunkat a szerdai Magyar Kupa-negyeddöntő előtt.

Mészárosné Kovács Andrea: – Kiváló játékerőt képvisel a DVTK, jó ilyen csapat, ilyen játékosok ellen játszani, ebből tudunk tanulni és bízom benne, hogy fejlődni. A meccs első felében a diósgyőriek kihasználták a hibáinkat, de a második félidővel elégedettek lehetünk.

TARR KSC SZEKSZÁRD–VBW CEKK CEGLÉD 108–39 (23–14, 30–5, 30–11, 25–9)

Szekszárd, Városi sportcsarnok, 900 néző. V: Tőzsér, Goda, Varga-Záray

SZEKSZÁRD: Rodrigues 9/3, DOMBAI 21/3, BAA 14, Karlen 8, Szücs G. 7/3. Csere: HOLCZ 19/3, GAKDENG 21, Theodoreán 6/6, Nyári 3/3, Hencsik. Edző: Magyar Bianka

CEGLÉD: Walker 8, Albert 5, Farkas P. 5/3, Szerelem-Kobolák 8/6, SZÉKI-BARNAI 10. Csere: Zsámár P. 3/3, Szoboszlai M., Király, Viszmeg, Felső. Edző: Földi Attila

Az eredmény alakulása. 5. perc: 9–6. 8. p.: 13–14. 13. p.: 27–14. 18. p.: 40–16. 23. p.: 57–21. 25. p.: 64–24. 28. p.: 72–26. 32. p.: 87–32. 36. p.: 97–37

MESTERMÉRLEG

Magyar Bianka: – Gratulálok a lányoknak. Pontosan így szerettük volna kezdeni az évet, és egy jó ritmust fogni már így az év elején. Ahogy Holczi is elmondta, nagyon keményen készültünk a Ceglédre, hiszen tudtuk, hogy egy komoly győzelem után érkeznek hozzánk és nagy önbizalommal fognak pályára lépni. Örülök, hogy a meccs elejétől kezdve élesek voltunk, mindenki szerette volna a „game plan”-t kivitelezni, ehhez külön gratulálok a lányoknak, hiszen védekezésben és támadásban is a megbeszéltek szerint voltak jelen a pályán. A harmadik negyedben nem ültünk le, hanem tudtunk még egy fokozatra kapcsolni. Fókuszáltak maradunk, fegyelmezettek, hiszen szerdán fontos mérkőzés vár ránk.

Földi Attila: – Gratulálok a Szekszárdnak! Nekem kell elsősorban vállalnom a felelősséget ezért a vereségért. A Sopron után, karácsony után hagytam, hogy egy kicsit jobb hangulatban teljenek a mindennapjaink. Ez egy kicsit olyan munkát eredményezett, aminek ez lett az eredménye. Vissza kell térnünk arra az útra. Sajnos úgy néz ki, hogy nem értünk meg fejben ahhoz, hogy ezen az úton magunktól menjünk, mert hogy ez nekünk jó. Tolni kell arra a csapatot, „ütni-verni” ahhoz, hogy ezen az úton maradjunk. Ezt nekem kell megoldanom, hogyha nem arra megyünk, akkor irányba rakjam a csapatot. Nincs nagy tragédia, ez a Szekszárd nyilván erősebb csapat mint mi. Ha ez a pofon visszarak minket abba az irányba, hogy lássuk, hogy mit kell csinálni, akkor még ebből is tudunk tanulni.

Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–Sopron Basket 69–97

NKA Universitas Pécs–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós 109–48

TFSE–Vasas Akadémia 83–56