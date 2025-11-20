A Real Madrid és az Anadolu Efes is egy ponttal nyert a férfi kosárlabda Euroligában

Szoros mérkőzést nyert meg az Anadolu Efes, amely a második és a harmadik negyedben 13 pontos hátrányban is volt, de fordított, így a Barcelona zsinórban két győzelem után vereséget szenvedett. A győztes kosár Isaia Cordinier nevéhez fűződött, akit 0.3 másodperccel a vége előtt faultoltak, ő pedig értékesítette mindkét büntetőjét. 74–73

Bő egy félidőn át bírta a tempót a Dubai, utána a Panathinaikosz sebességet váltott, és magabiztos győzelmet aratott, így sorozatban a harmadik sikerét érte el az Euroligában. 103–82

A harmadik negyedben ellépett ellenfelétől a Hapoel Tel-Aviv, így megszakította a Milan hárommeccses győzelmi szériáját. 83–105

Nagy csatát hozott a Real Madrid és a Zalgiris Kaunas összecsapása. Az első negyedben tíz ponttal vezettek a spanyolok, majd a harmadik játékrész során már többnyire a litvánoknál volt az előny. Az utolsó etap során, 89–81-nél úgy tűnt, a madridiak számára már kézben a meccs, ám a vendégek feljöttek mínusz egyre, viszont fordítaniuk nem sikerült, hiába náluk játszott a mezőny legeredményesebb kosarasa, Sylvain Francisco, aki 33 pontig jutott. 100–99

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 12. FORDULÓ

Anadolu Efes (török)–Barcelona (spanyol) 74–73 (18–19, 17–27, 23–9, 16–18)

Panathinaikosz (görög)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli) 103–82 (25–24, 20–24, 30–14, 28–20)

Milan (olasz)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli) 83–105 (25–25, 20–24, 19–27, 19–29)

Real Madrid (spanyol)–Zalgiris Kaunas (litván) 100–99 (22–16, 21–21, 19–25, 38–37)

