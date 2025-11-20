Nemzeti Sportrádió

A Real Madrid és az Anadolu Efes is egy ponttal nyert a férfi kosárlabda Euroligában

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.11.20. 23:13
null
A legvégén fordított az Anadolu Efes (Fotó: Getty Images)
Címkék
férfi kosárlabda Euroliga férfi kosárlabda férfi kosár Euroliga
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 12. fordulójában hazai pályán nyert az Anadolu Efes, a Panathinaikosz és a Real Madrid, míg a Hapoel Tel-Aviv idegenben aratott győzelmet.

Szoros mérkőzést nyert meg az Anadolu Efes, amely a második és a harmadik negyedben 13 pontos hátrányban is volt, de fordított, így a Barcelona zsinórban két győzelem után vereséget szenvedett. A győztes kosár Isaia Cordinier nevéhez fűződött, akit 0.3 másodperccel a vége előtt faultoltak, ő pedig értékesítette mindkét büntetőjét. 74–73

Bő egy félidőn át bírta a tempót a Dubai, utána a Panathinaikosz sebességet váltott, és magabiztos győzelmet aratott, így sorozatban a harmadik sikerét érte el az Euroligában. 103–82

A harmadik negyedben ellépett ellenfelétől a Hapoel Tel-Aviv, így megszakította a Milan hárommeccses győzelmi szériáját. 83–105

Nagy csatát hozott a Real Madrid és a Zalgiris Kaunas összecsapása. Az első negyedben tíz ponttal vezettek a spanyolok, majd a harmadik játékrész során már többnyire a litvánoknál volt az előny. Az utolsó etap során, 89–81-nél úgy tűnt, a madridiak számára már kézben a meccs, ám a vendégek feljöttek mínusz egyre, viszont fordítaniuk nem sikerült, hiába náluk játszott a mezőny legeredményesebb kosarasa, Sylvain Francisco, aki 33 pontig jutott. 100–99

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 12. FORDULÓ
Anadolu Efes (török)–Barcelona (spanyol) 74–73 (18–19, 17–27, 23–9, 16–18)
Panathinaikosz (görög)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli) 103–82 (25–24, 20–24, 30–14, 28–20)
Milan (olasz)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli) 83–105 (25–25, 20–24, 19–27, 19–29)
Real Madrid (spanyol)–Zalgiris Kaunas (litván) 100–99 (22–16, 21–21, 19–25, 38–37)

TABELLA ITT!

 

férfi kosárlabda Euroliga férfi kosárlabda férfi kosár Euroliga
Legfrissebb hírek

A Honvéd vendégeként nyert a Szombathely a férfi kosár NB I-ben

Kosárlabda
2025.11.16. 20:27

A Szolnok 110 pont fölé jutott a Körmend ellen, az Alba a ZTE-t szórta meg a férfi kosár NB I-ben

Kosárlabda
2025.11.15. 20:20

Csak hazai sikerek születtek a férfi kosárlabda Euroligában, kikapott a Zalgiris és az Olympiakosz is

Kosárlabda
2025.11.14. 23:39

A Fenerbahce legyőzte a listavezető Hapoel Tel-Avivot a kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2025.11.13. 23:02

Férfi kosárlabda: tizenöt fős keretet hirdetett Gasper Okorn kapitány a vb-selejtezőkre

Kosárlabda
2025.11.13. 18:27

Férfi kosárlabda NB I: szolnoki sikerkovács az Alba Fehérvár kispadján

Kosárlabda
2025.11.13. 17:15

Megszakadt a Zalgiris Kaunas jó sorozata, simán nyert az Olympiakosz a férfi kosár Euroligában

Kosárlabda
2025.11.12. 23:00

Euroliga: a Valencia megnyerte a Real Madrid elleni spanyol rangadót

Kosárlabda
2025.11.11. 23:29
Ezek is érdekelhetik