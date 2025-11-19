Női kosárlabda NB I: változás a győri klubvezetés élén

Dúl Norbertet nevezték ki az UNI Győr női kosárlabdacsapatát működtető cég vezérigazgatói posztjára. A klub szerdai tájékoztatása szerint az új vezetés célja, hogy a nehéz helyzetben lévő zárt körű részvénytársaság működését folyamatosan biztosítsa és újraszervezze, a fennálló tartozásokat rendezze, illetve biztosítsa a csapat jövőbeli szerepléséhez szükséges összes feltételt. A női kosárlabdacsapat szakmai stábja ugyanakkor élvezi a vezetés bizalmát, és minden támogatást megkap a szezon minél sikeresebb teljesítéséhez.

Ezzel párhuzamosan elbúcsúzott az együttestől Fűzy András társadalmi elnök, aki az egyesület honlapján köszönte meg a szurkolóknak az elmúlt húsz évet. Közölte, az elmúlt másfél esztendőben megsokszorozódott közéleti és önkormányzati feladatai összeférhetetlenné tették számára a klubvezetést.