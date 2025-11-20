Kirilenko: a magyar női kosárválogatott megérdemelten van ott a világ húsz legjobbja között

Andrej Kirilenko azután nyilatkozott a TASZSZ hírügynökségnek, hogy az orosz együttes Székesfehérváron felkészülési mérkőzésen előbb vasárnap 70–61-re, majd hétfőn 53–52-re alulmaradt a házigazdákkal szemben.

„A lényeg, hogy csapatunk egy erős, kemény ellenféllel szemben szerzett értékes tapasztalatot. Nagyon jó és hasznos találkozók voltak, amelyeken a magyarok bizonyították, hogy megérdemelten vannak ott a világ húsz legjobb válogatottja között” – mondta Kirilenko

Az elnök kifejtette, hogy a magyar edzői stáb a két mérkőzésen más-más játékosokat használt, ami szintén megnehezítette a dolgukat.

„Megnyerhettük volna a második meccset, de a végén hiányzott egy kis lendület” – utalt arra, hogy Völgyi Péter kapitány együttese Gereben Lívia utolsó másodperces duplájával harcolta ki a győzelmet.