Nemzeti Sportrádió

Kirilenko: a magyar női kosárválogatott megérdemelten van ott a világ húsz legjobbja között

Vágólapra másolva!
2025.11.20. 13:38
Andrej Kirilenko (Fotó: Getty Images)
Címkék
Magyarország–Oroszország Székesfehérvár felkészülési mérkőzés Andrej Kirilenko magyar női kosárlabda-válogatott
Andrej Kirilenko, az Orosz Kosárlabda-szövetség elnöke szerint nincs oka kesergésre női válogatottjuknak, amiért kétszer is kikapott a magyar csapattól.

Andrej Kirilenko azután nyilatkozott a TASZSZ hírügynökségnek, hogy az orosz együttes Székesfehérváron felkészülési mérkőzésen előbb vasárnap 70–61-re, majd hétfőn 53–52-re alulmaradt a házigazdákkal szemben.

„A lényeg, hogy csapatunk egy erős, kemény ellenféllel szemben szerzett értékes tapasztalatot. Nagyon jó és hasznos találkozók voltak, amelyeken a magyarok bizonyították, hogy megérdemelten vannak ott a világ húsz legjobb válogatottja között” – mondta Kirilenko

Az elnök kifejtette, hogy a magyar edzői stáb a két mérkőzésen más-más játékosokat használt, ami szintén megnehezítette a dolgukat.

„Megnyerhettük volna a második meccset, de a végén hiányzott egy kis lendület” – utalt arra, hogy Völgyi Péter kapitány együttese Gereben Lívia utolsó másodperces duplájával harcolta ki a győzelmet.

 

Magyarország–Oroszország Székesfehérvár felkészülési mérkőzés Andrej Kirilenko magyar női kosárlabda-válogatott
Legfrissebb hírek

Völgyi Péter: Csak pár rutinos játékos helye biztos

Kosárlabda
2025.11.19. 10:47

Az USA felkészülési meccsen öt góllal küldte haza Uruguayt

Foci vb 2026
2025.11.19. 10:17

A női kosárlabda-válogatott ismét legyőzte Oroszországot

Kosárlabda
2025.11.17. 19:05

A magyar női kosárlabda-válogatott felkészülési meccsen verte Oroszországot

Kosárlabda
2025.11.16. 19:45

A magyar női kosárválogatottat dicsérte az orosz szövetség elnöke

Kosárlabda
2025.11.15. 10:59

A magyar női kosárlabda-válogatott ismét legyőzte Csehországot

Kosárlabda
2025.11.14. 19:15

Gereben Lívia: Sok van ebben a válogatottban!

Kosárlabda
2025.11.13. 21:06

Már márciusra összpontosít a női kosárlabda-válogatott

Kosárlabda
2025.11.11. 16:24
Ezek is érdekelhetik