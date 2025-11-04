Gasper Potocnik szeretné, ha csapata mindenkire veszélyes lenne

Kisebb meglepetésnek számít, hogy a férfibajnokság 6. fordulóját követően a hibátlan Szolnok és az egy vereséggel álló Falco mögött a harmadik helyezett a Sopron KC együttese. Pedig az előző évadot hetedikként záró gárda beragadt a rajtnál, mindjárt első hazai meccsén kikapott a nyáron megerősödő Alba Fehérvártól, ám azóta szárnyal: az ezt követően lejátszott öt bajnokiját megnyerte. Sopronban legyőzte az előző évad ezüstérmesét, a Falcót, utána a Kecskemétet, idegenben pedig a Körmendet, a Zalaegerszeget és az Oroszlányt múlta felül Gasper Potocnik legénysége. A 44 éves szlovén szakember remek pedigrével a háta mögött 2023 novemberében ült le a soproni kispadra, hiszen korábban dolgozott Körmenden és Szolnokon, ahol Magyar Kupát nyert 2022-ben és bajnoki ezüstérmes lett 2021-ben.

„Tesszük a dolgunkat – vette el mindjárt az élét a sikerszériának Potocnik, amikor a Nemzeti Sport a jó sorozatról kérdezte. – Az érkezésem utáni másfél évben folyamatosan felmértük, hogyan kell dolgoznunk, merre akarunk tartani, mik azok az összetevők, amik egy jó és ütőképes gárda felépítéséhez kellenek. Ebben az idényben a miénk az egyik legfiatalabb átlagéletkorú csapat, ami felértékeli a sikereinket. Jól sikerült a légióskiválasztás, tudtunk karakterüket és tudásukat a csapat szolgálatába állító külföldieket szerződtetni. Az Alba elleni nyitány előtt aggódtam, mert az előszezon rosszul sikerült a hiányzások és a sérülések miatt, de kis szerencsével azt a meccset is megnyerhettük volna – nem elvéve semmit a megérdemelten győző fehérváriaktól. Az edzéseken nagyszerűen melóznak a srácok, jó a csapatösszhang, s most az eredmények is jönnek.”

A 2023–2024-es évadot ugyancsak hetedikként záró együttes pontfelelőse a korábban Pécsen is játszó bosnyák Fahrudin Manjgafic (20.3 pont/mérkőzés) és az amerikai Josh Thompson (18), a többi pont viszont szépen eloszlik, ahogyan a játszott percek is. Ami az átlagban csapatként szerzett pontokat illeti, a soproniak 88.7-tel a negyedikek az NB I-ben (élen az Alba 93.8, második a Falco 89.3, harmadik a Szolnok 89.2 ponttal). A playoffot, vagyis a rájátszást (1–8. hely) megcélzó klubnál a fiatalok is nagy szerepet kapnak: Meszlényi Róbert (21 éves), Hajdú Péter (21), Takács Kristóf (22), Kovács Benedek (24), Flasár Zalán (18), Csendes Péter (21) és Keller Bendegúz (19) is jelentős perceket játszik.

„Nem különösebben támogatom a magyarszabályt, de elfogadom és tiszteletben tartom, ugyanakkor nálam ezek a játékosok ugyanennyit játszanának ennek a bevezetése nélkül is, mert megdolgoznak a lehetőségért – folytatta Potocnik. – A győzelmek növelik az önbizalmat, tény, de óriási hiba lenne, ha emiatt most bárki azt hinné a csapatban, hogy mi vagyunk a legjobbak. Két lábbal a földön kell maradni és dolgozni tovább, mert azt szeretnénk, ha olyan szintet érne el a csapat, hogy mindenkire veszélyes legyen. S hogy meddig tart ez a győzelmi sorozat? Nem tudom, most csak a Pécs elleni idegenbeli fellépésre koncentrálunk, kemény meccsre számítok, aztán jön hozzánk a címvédő Szolnok. Mivel szombaton fogadtuk a Kecskemétet, nyolc nap alatt lesz három meccsünk, ez jó erőfelmérő, egyben nehéz sorozat.”