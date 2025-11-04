Nemzeti Sportrádió

Gasper Potocnik szeretné, ha csapata mindenkire veszélyes lenne

2025.11.04. 10:21
Gasper Potocnik (jobbra) a „magyarszabály” nélkül is bízik a fiatalokban, így Hajdú Péterben is (Fotó: Sopron KC)
Sopron KC kosárlabda férfi kosárlabda
Az ötmeccses győzelmi sorozatban lévő és harmadik helyen álló Sopron vezetőedzője két lábbal a földön tartaná a férfiélvonalban eddig várakozáson felül teljesítő csapatát.

Kisebb meglepetésnek számít, hogy a férfibajnokság 6. fordulóját követően a hibátlan Szolnok és az egy vereséggel álló Falco mögött a harmadik helyezett a Sopron KC együttese. Pedig az előző évadot hetedikként záró gárda beragadt a rajtnál, mindjárt első hazai meccsén kikapott a nyáron megerősödő Alba Fehérvártól, ám azóta szárnyal: az ezt követően lejátszott öt bajnokiját megnyerte. Sopronban legyőzte az előző évad ezüstérmesét, a Falcót, utána a Kecskemétet, idegenben pedig a Körmendet, a Zalaegerszeget és az Oroszlányt múlta felül Gasper Potocnik legénysége. A 44 éves szlovén szakember remek pedigrével a háta mögött 2023 novemberében ült le a soproni kispadra, hiszen korábban dolgozott Körmenden és Szolnokon, ahol Magyar Kupát nyert 2022-ben és bajnoki ezüstérmes lett 2021-ben.

„Tesszük a dolgunkat – vette el mindjárt az élét a sikerszériának Potocnik, amikor a Nemzeti Sport a jó sorozatról kérdezte. – Az érkezésem utáni másfél évben folyamatosan felmértük, hogyan kell dolgoznunk, merre akarunk tartani, mik azok az összetevők, amik egy jó és ütőképes gárda felépítéséhez kellenek. Ebben az idényben a miénk az egyik legfiatalabb átlagéletkorú csapat, ami felértékeli a sikereinket. Jól sikerült a légióskiválasztás, tudtunk karakterüket és tudásukat a csapat szolgálatába állító külföldieket szerződtetni. Az Alba elleni nyitány előtt aggódtam, mert az előszezon rosszul sikerült a hiányzások és a sérülések miatt, de kis szerencsével azt a meccset is megnyerhettük volna – nem elvéve semmit a megérdemelten győző fehérváriaktól. Az edzéseken nagyszerűen melóznak a srácok, jó a csapatösszhang, s most az eredmények is jönnek.”

A 2023–2024-es évadot ugyancsak hetedikként záró együttes pontfelelőse a korábban Pécsen is játszó bosnyák Fahrudin Manjgafic (20.3 pont/mérkőzés) és az amerikai Josh Thompson (18), a többi pont viszont szépen eloszlik, ahogyan a játszott percek is. Ami az átlagban csapatként szerzett pontokat illeti, a soproniak 88.7-tel a negyedikek az NB I-ben (élen az Alba 93.8, második a Falco 89.3, harmadik a Szolnok 89.2 ponttal). A playoffot, vagyis a rájátszást (1–8. hely) megcélzó klubnál a fiatalok is nagy szerepet kapnak: Meszlényi Róbert (21 éves), Hajdú Péter (21), Takács Kristóf (22), Kovács Benedek (24), Flasár Zalán (18), Csendes Péter (21) és Keller Bendegúz (19) is jelentős perceket játszik.

„Nem különösebben támogatom a magyarszabályt, de elfogadom és tiszteletben tartom, ugyanakkor nálam ezek a játékosok ugyanennyit játszanának ennek a bevezetése nélkül is, mert megdolgoznak a lehetőségért – folytatta Potocnik. – A győzelmek növelik az önbizalmat, tény, de óriási hiba lenne, ha emiatt most bárki azt hinné a csapatban, hogy mi vagyunk a legjobbak. Két lábbal a földön kell maradni és dolgozni tovább, mert azt szeretnénk, ha olyan szintet érne el a csapat, hogy mindenkire veszélyes legyen. S hogy meddig tart ez a győzelmi sorozat? Nem tudom, most csak a Pécs elleni idegenbeli fellépésre koncentrálunk, kemény meccsre számítok, aztán jön hozzánk a címvédő Szolnok. Mivel szombaton fogadtuk a Kecskemétet, nyolc nap alatt lesz három meccsünk, ez jó erőfelmérő, egyben nehéz sorozat.”

Kapcsolódó tartalom

Egyelőre Kocsis Tamás marad az Egis Körmend kispadján

„Hálásak vagyunk neki, hogy (már nem először) egy nagyon nehéz helyzetben a csapat élére állt, és 3/0-ás mérleggel visszahozta a csapatot a legjobb nyolc közé.”

Férfi kosárlabda NB I: görög edzőt neveztek ki Zalaegerszegen

Kosztasz Mekszasz közölte, egyik célja volt kipróbálni magát külföldön, ezért hálás a ZTE-nek a lehetőségért még akkor is, ha a csapat jelenlegi helyzete nem a legkönnyebb.

 

Ezek is érdekelhetik