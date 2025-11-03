Nemzeti Sportrádió

Férfi kosárlabda NB I: görög edzőt neveztek ki Zalaegerszegen

2025.11.03. 08:36
Kosztasz Mekszasz szerette volna magát kipróbálni külföldön is (Fotó: Getty Images)
kosárlabda Kosztasz Mekszasz Zalaegerszeg
A görög Kosztasz Mekszasz lett a férfi kosárlabda NB I-ben szereplő Zalakerámia ZTE KK vezetőedzője.

Az 1/5-ös győzelmi mérleggel álló zalaiak a honlapjukon közölték, hogy a 49 éves szakember az idény végéig írt alá a klubnál. A tréner hazájában megfordult az Apollon Patrasz, a Trikala, az Iraklisz, a PAOK és az Ionikosz együttesenél, dolgozott a Panathinaikos másodedzőjeként az Euroligában, az elmúlt két szezont pedig az élvonalbeli Lavriónál töltötte vezetőedzőként.

Kosztasz Mekszasz közölte, egyik célja volt kipróbálni magát külföldön, ezért hálás a ZTE-nek a lehetőségért még akkor is, ha a csapat jelenlegi helyzete nem a legkönnyebb.

„Megpróbáljuk megérteni, hogyan és miként tudjuk másképp csinálni a dolgainkat, a játékosokkal közösen. Remélhetőleg napról napra, edzésről edzésre sikerül a fejlődés útjára lépni – jelentette ki. – A magam részéről szeretem a labdajáratós játékot, noha manapság egyre gyakoribbak és trendibbek az egyéni megoldások. Meg kell találnunk azokat az apró változtatásokat, amelyek a csapat sikerét szolgálhatják.”

A zalaiaktól kedden távozott Sebastjan Krasovec vezetőedző, a játékosokat Bencze Tamás szakmai igazgató és Baki Gergely készítette fel a pénteki bajnokira, melyen 90–83-ra kikaptak a vendég Kaposvártól. A meccs után a kosarasok kimentek a drukkerekhez, és Jericole Hellems ököllel megütötte az egyik őt bíráló szurkolót, ezért az egyesület szerződést bontott vele. A ZTE szerdán Szegeden lép pályára az NB I-ben.

 

 

