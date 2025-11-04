Nemzeti Sportrádió

Filipovity Márkó három hónap után távozik az FC Porto kosárcsapatától

Vágólapra másolva!
2025.11.04. 08:54
null
Filipovity Márkó csaknem egy éve volt volt utoljára válogatott (Fotó: Imago)
Címkék
kosárlabda Porto Filipovity Márkó
A magyar válogatott Filipovity Márkó három hónap után távozik a Portugál Kupa-győztes FC Porto kosárlabdacsapatától.

A portugál klub a honlapján közölte, hogy a 29 éves játékos, aki júliusban az Alba Fehérvártól érkezett, máshol folytatja pályafutását.

A kaposvári születésű Filipovity mindössze hat mérkőzésen lépett pályára portói színekben, ezek közül a Bajnokok Ligája bulgáriai selejtezőjében öt pontot dobott a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely ellen 83-79-re megnyert szeptemberi meccsen.

A válogatottban a nyáron nem szerepelt, ebben állapodtak meg a szövetségi kapitánnyal, Gasper Okornnal.

kosárlabda Porto Filipovity Márkó
Legfrissebb hírek

Férfi kosárlabda NB I: görög edzőt neveztek ki Zalaegerszegen

Kosárlabda
Tegnap, 8:36

Kosár: „Teljesen más kultúrába csöppentem Amerikában” – Toman Dóra

Utánpótlássport
2025.11.02. 09:00

Kosár: jól rajtoltak a kaposvári junior fiúk, de nem bízzák el magukat

Utánpótlássport
2025.11.01. 19:32

Leonard, Doncic és Booker is remekelt az NBA-kupa nyitányán

Amerikai sportok
2025.11.01. 07:40

Euroliga: zseniális, 12 méteres triplával nyert a Barcelona a Partizan ellen

Kosárlabda
2025.10.31. 23:05

Perl Zoltán után itt az újabb 20 pontos 18 éves: Lukácsi Gábor!

Kosárlabda
2025.10.30. 15:03

Kosár: „Fontos, hogy legyen stílusa a női szakágnak” – Meszler Balázs

Utánpótlássport
2025.10.29. 18:59

Fiatalszabály: nyűg vagy áldás?

Utánpótlássport
2025.10.29. 09:06
Ezek is érdekelhetik