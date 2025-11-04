Filipovity Márkó három hónap után távozik az FC Porto kosárcsapatától

A portugál klub a honlapján közölte, hogy a 29 éves játékos, aki júliusban az Alba Fehérvártól érkezett, máshol folytatja pályafutását.

A kaposvári születésű Filipovity mindössze hat mérkőzésen lépett pályára portói színekben, ezek közül a Bajnokok Ligája bulgáriai selejtezőjében öt pontot dobott a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely ellen 83-79-re megnyert szeptemberi meccsen.

A válogatottban a nyáron nem szerepelt, ebben állapodtak meg a szövetségi kapitánnyal, Gasper Okornnal.