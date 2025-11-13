Férfi kosárlabda: tizenöt fős keretet hirdetett Gasper Okorn kapitány a vb-selejtezőkre

A magyar szövetség csütörtöki közlése szerint újra ott van a névsorban a nyáron a bajnok Szolnoktól az orosz Nyizsnyij Novgorodhoz szerződő Lukács Norbert, aki lemondta a szereplést az augusztusban rendezett világbajnoki előselejtezőkön.

Az előselejtezőből a második helyen továbbjutó csapat a G-csoportban szerepel a vb-kvalifikációban, melynek első fordulójában, november 28-án Finnországot látja vendégül Szombathelyen, három nappal később pedig Belgiumba lép pályára. A többi négy mérkőzésére jövőre kerül sor. A négyes tagja még az olimpiai és Európa-bajnoki ezüstérmes Franciaország.

A csoport első három helyezettje jut tovább a második körbe, ahol a H-csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével kerül majd egy hatosba, melyből az első három jut ki a világbajnokságra. A vb-t 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között Katarban rendezik.

A magyar csapat menetrendje

November 28.

18.00, Szombathely: Magyarország–Finnország

December 1.

20.30, Mons: Belgium–Magyarország

2026. február 27.

Magyarország–Franciaország

2026. március 1.

Franciaország–Magyarország

2026. július 3.

Finnország–Magyarország

2026. július 6.

Magyarország–Belgium

A MAGYAR FÉRFI KOSÁRLABDA-VÁLOGATOTT KERETE

Benke Szilárd (Atomerőmű SE), Cseh Botond (SZTE-Szedeák), Filipovity Péter (Kometa-KVGY Kaposvári KK), Flasár Zalán (Sopron KC), Golomán György (Hiopos Lleida, Spanyolország), Lukács Norbert (BC Nyizsnyij Novgorod, Oroszország), Meleg Gergő (NKA Universitas Pécs), Pallai Tamás (NHSZ-Szolnoki Olajbányász), Perl Zoltán (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Pongó Marcell (Alba Fehérvár), Nate Reuvers (Valencia Basket, Spanyolország), Somogyi Ádám (NHSZ-Szolnoki Olajbányász), Tanoh Dez András (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Valerio-Bodon Vincent (Endo Plus Service-Honvéd), Vojvoda Dávid (Alba Fehérvár)