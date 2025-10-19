A Sopron 100 pontot dobott Szigetszentmiklóson a női kosárlabda NB I-ben

A címvédő vendégek 43 pontos különbséggel győztek, minden játékosuk dobott legalább három pontot. Összesen öten jutottak 10 pont vagy afölé, Sinka-Pálinkás Szofi termelte a legtöbbet, 15-ig jutott. Érdekesség, hogy az óriási különbség ellenére a legtöbb pontot Teagan Thurman szerezte 19-cel.

Az előző idény másik döntőse, a DVTK szorosabb csatában, de szintén nyert vendégként.

KOSÁRLABDA

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ

5. forduló

BKG-Prima Szigetszentmiklós–Sopron Basket 57–100 (10–29, 19–29, 19–20, 9–22)

Szigetszentmiklós, 177 néző. V: Gruber, Pozsonyi, Sörlei.

SZIGETSZENTMIKLÓS: Hévízi, TENYÉR 12, Vincze N., Sakeviciute 10, THURMAN 19/3. Csere: Csoma 2, Kiss L., Zsámár L. 3/3, Szeitl 8/6, Biszak 3. Edző: Horváth Richárd

SOPRON: Mühl 5, Friskovec 3/3, SINKA-PÁLINKÁS 15/9, Brooks 7, WALLACK 14. Csere: PAPP K. 10, Sitku 9/3, BÖRÖNDY 12/6, JEVTOVICS 11/3, Rokob 1, LACZKÓ 13/3. Edző: Gáspár Dávid

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–15. 7. p.: 8–24. 13. p.: 15–36. 17. p.: 23–48. 24. p.: 36–66. 28. p.: 42–76. 33. p.: 51–86. 37. p.: 55–97

MESTERMÉRLEG

Horváth Richárd: – Az elmúlt héten a támadásra helyeztük át a hangsúlyt az edzéseken, a következő időszakban ez is marad. Az volt a cél, hogy a védekezésünk ne gyengüljön. Az első félidőben nem voltunk olyan kemények, mint amilyenek lenni szoktunk, de hála az égnek, ez a második félidőre rendeződött. Most is megmutatkozott, statisztikailag is, hogy jobbak voltunk, mint az előző mérkőzéseken.

Gáspár Dávid: – Jó energiával és hozzáállással játszottunk. Kezdettől szépen fel volt építve, és az utolsó percig koncentráltak voltak a játékosok. Voltak hibák, voltak olyan periódusok, amikor a ritmus, a döntések, a dobáskiválasztás nem a legjobb volt és találhattunk volna jobbat, optimálisat is, de ez már az én maximalizmusom, amivel muszáj, hogy éljek, és elmondjam a játékosoknak, ha fejlődni szeretnénk. Összességében elégedett voltam a játékkal.

Csata TKK–DVTK HunTherm 62–67 (12–14, 18–15, 13–23, 19–15)

TARR KSC Szekszárd–NKA Universitas Pécs 67–78 (17–19, 15–26, 9–20, 26–13)

Szekszárd, 1000 néző. V: Földházi, Makrai, Jankovics

SZEKSZÁRD: RODRIGUEZ 9, Dombai 15/9, Holcz 10/3, KARLEN 19/3, SZÜCS G. 7. Csere: Chmiel 2, Theodoreán 5/3, Ovner

Edző: Magyar Bianka

PÉCS: STUDER 10/6, DÚL P. 10/3, Török Á. 4, JOSEPOVITS 6, REISINGEROVÁ 21. Csere: Held 9/3, Olawuyi, Rátkai 2, Varga A. 10/6, Tóth O. 6

Edző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–8. 7. p.: 12–15. 9. p.: 17–17. 13. p.: 22–28. 16. p.: 24–36. 23. p.: 34–47. 27. p.: 34–55. 30. p.: 41–65. 33. p.: 46–67. 36. p.: 55–73.

MESTERMÉRLEG

Magyar Bianka: – Nehéz reálisan értékelni, mert nem szoktam olyat számonkérni a lányoktól, amit nem gyakorlunk. Nyolcan edzünk, néha még mi is beállunk, hogy gyakorolni tudjuk az öt az öt elleni játékot. Az agresszív védekezésre rosszul reagáltunk ezen a mérkőzésen, elől pedig nem találtuk a helyzeteket – tanulni kell ezekből. Várható volt, hogy megszakad a győzelmi sorozatunk, de büszkék lehetünk magunkra, hogy a negyedik negyedben majdnem harminc pontot dobtunk.

Djokics Zseljko: – Harmincöt percig fegyelmezetten játszottunk, taktikailag támadásban és védekezésben is azt láttam viszont a pályán, amit szerettem volna. Az utolsó öt percben az volt a feladat, hogy ne kapjunk gyors kosarakat, ez nem sikerült. Azonban ezzel sincsen baj, mert így tudunk hova még fejlődni.

