Súlyos hazai vereséggel rajtolt a Sopron a női kosárlabda Euroligában

Egy év kihagyás után tért vissza bajnokként a legrangosabb európai sorozatba, az Euroligába a Sopron Basket. Ez akár ünnepi hangulatot és mérkőzést is eredményezhetett volna, ám a Carolo Basket nem tette meg azt a szívességet, hogy nem százszázalékos koncentráltsággal lép pályára, sőt állva hagyta a hazaiakat, és végül 28 pontos győzelmet aratott.

Sőt rajt-cél győzelmet. Egyetlen pillanatig sem vezetett a Sopron, amely 0–6-tal kezdte a mérkőzést, és az ötödik percben már tízpontos hátrányban volt. Innen az első negyed végére Jelena Brooks vezérletével még visszakapaszkodott valamelyest a magyar bajnok, ám a középső két játékrészben szinte semmi sem működött, főleg támadásban tűnt nagyon szárnyaszegettnek Gáspár Dávid együttese.

A soproniak mezőnyből alig több mint 30 százalékos hatékonysággal céloztak, a lepattanócsatát 47–34-re vesztették el, egyszerűen nem volt esélyük jobb eredmény elérésére.

NŐI KOSÁRLABDA EUROLIGA

B-CSOPORT, 1. FORDULÓ

Sopron Basket–Carolo Basket (francia) 54–82 (16–19, 11–23, 12–19, 15–21)

Jegyzőkönyv később…

A csoport másik mérkőzését (Galatasaray–Famila Schio) csütörtökön játsszák le.

TOVÁBBI SZERDAI MÉRKŐZÉSEK

A-CSOPORT

Bourges (francia)–USK Praha (cseh) később

Uni Girona (spanyol)–VBW Gdynia (lengyel) később

C-CSOPORT

Olympiakosz (görög)–Pamesa Valencia (spanyol) 74–97

D-CSOPORT

Basket Landes (francia)–Zaragoza (spanyol) később