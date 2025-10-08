Nemzeti Sportrádió

Súlyos hazai vereséggel rajtolt a Sopron a női kosárlabda Euroligában

B. O. B.B. O. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.08. 19:34
null
A soproni Jelena Brooks (sárga mezben) kosárra tör (Fotó: MTI/Tóth Zsombor)
Címkék
Sopron Basket Carolo Basket női kosárlabda Euroliga
Az első negyed még szoros volt, a vége nagyon sima lett: a magyar bajnok Sopron Basket 82–54-re kikapott vendégétől, a francia Carolo Baskettől a női kosárlabda Euroliga szerda esti mérkőzésén.

Egy év kihagyás után tért vissza bajnokként a legrangosabb európai sorozatba, az Euroligába a Sopron Basket. Ez akár ünnepi hangulatot és mérkőzést is eredményezhetett volna, ám a Carolo Basket nem tette meg azt a szívességet, hogy nem százszázalékos koncentráltsággal lép pályára, sőt állva hagyta a hazaiakat, és végül 28 pontos győzelmet aratott.

Sőt rajt-cél győzelmet. Egyetlen pillanatig sem vezetett a Sopron, amely 0–6-tal kezdte a mérkőzést, és az ötödik percben már tízpontos hátrányban volt. Innen az első negyed végére Jelena Brooks vezérletével még visszakapaszkodott valamelyest a magyar bajnok, ám a középső két játékrészben szinte semmi sem működött, főleg támadásban tűnt nagyon szárnyaszegettnek Gáspár Dávid együttese.

A soproniak mezőnyből alig több mint 30 százalékos hatékonysággal céloztak, a lepattanócsatát 47–34-re vesztették el, egyszerűen nem volt esélyük jobb eredmény elérésére.

 

NŐI KOSÁRLABDA EUROLIGA
B-CSOPORT, 1. FORDULÓ
Sopron Basket–Carolo Basket (francia) 54–82 (16–19, 11–23, 12–19, 15–21)
Jegyzőkönyv később…

A csoport másik mérkőzését (Galatasaray–Famila Schio) csütörtökön játsszák le.

TOVÁBBI SZERDAI MÉRKŐZÉSEK
A-CSOPORT
Bourges (francia)–USK Praha (cseh) később
Uni Girona (spanyol)–VBW Gdynia (lengyel) később
C-CSOPORT
Olympiakosz (görög)–Pamesa Valencia (spanyol) 74–97
D-CSOPORT
Basket Landes (francia)–Zaragoza (spanyol) később

 

Sopron Basket Carolo Basket női kosárlabda Euroliga
Legfrissebb hírek

Kosárlabda: Sinka-Pálinkás Szofi bombaformában kezdett az NB I-ben

Utánpótlássport
2025.10.02. 19:32

Női kosár NB I: nyert a Sopron és a DVTK, öt csapat maradt hibátlan a 2. forduló után

Kosárlabda
2025.10.01. 20:17

Női kosárlabda NB I: jó esélye van visszajutni  a csúcsra a DVTK-nak

Kosárlabda
2025.09.27. 09:11

Völgyi Péter: Jobban kell figyelni idegenben a meccskezdésre

Kosárlabda
2025.09.26. 07:26

Összejött a fordítás, a DVTK ott van a női kosárlabda Euroliga főtábláján

Kosárlabda
2025.09.24. 19:58

A Sopron Basket kikapott az Euroliga címvédőjétől felkészülési meccsen

Kosárlabda
2025.09.23. 21:12

Nagy csatában kapott ki a DVTK a női kosárlabda Euroliga-selejtezőben

Kosárlabda
2025.09.18. 20:58

Női kosár Euroliga: a hangulatra nem lehet panasz Lublinban

Kosárlabda
2025.09.18. 15:01
Ezek is érdekelhetik