Nagyon rosszul kezdődött, mégis nyert a Szekszárd a női kosár Európa-kupában

K. Zs.K. Zs.
2025.10.08. 19:50
Carolina Rodrigues (labdával) 16 ponttal járult hozzá a szekszárdi győzelemhez (Fotó: FIBA)
Szekszárd Szekszárd kosárlabda női kosárlabda Európa-kupa női kosárlabda Ek
Az elrontott első negyed után feljavult a Szekszárd, a második félidőben fordított, és hazai pályán 78–73-ra legyőzte az olasz GEAS-t a két csapat szerda esti mérkőzésén a női kosárlabda Európa-kupában.

A Sesto San Giovanniból érkező ellenfél magához ragadta a kezdeményezést, a tolnaiak futottak az eredmény után, de kezdetben nem sok sikerrel: 15 pont volt a hátrány az első negyed végén.

A folytatásban a 17 pontosra hízó távolság Dombai Réka és Holcz Rebeka kosaraival fokozatosan csökkent, a nagyszünetben 38–43 állt a táblán.

A második félidőben jött a fordulat: 51–48-nál már a házigazdák vezettek, a rivális játéka szétesni látszott.

A 65–61-ről induló záró szakasz izgalmasan alakult, a tízpontos előny háromra olvadt, de végül sikerült ötre visszatornászni; az utolsó percben egyetlen kosár sem született.

A Szekszárd egy hét múlva a Sepsi vendége lesz.

(MTI)

NŐI KOSÁRLABDA EURÓPA-KUPA
D-CSOPORT, 1. FORDULÓ
Tarr KSC Szekszárd–GEAS (olasz) 78–73 (16–31, 22–12, 27–18, 13–12)
Jegyzőkönyv később…

A csoport másik mérkőzését (Mechelen–Sepsi) csütörtökön játsszák le.

 

