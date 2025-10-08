Nagyon rosszul kezdődött, mégis nyert a Szekszárd a női kosár Európa-kupában

A Sesto San Giovanniból érkező ellenfél magához ragadta a kezdeményezést, a tolnaiak futottak az eredmény után, de kezdetben nem sok sikerrel: 15 pont volt a hátrány az első negyed végén.

A folytatásban a 17 pontosra hízó távolság Dombai Réka és Holcz Rebeka kosaraival fokozatosan csökkent, a nagyszünetben 38–43 állt a táblán.

A második félidőben jött a fordulat: 51–48-nál már a házigazdák vezettek, a rivális játéka szétesni látszott.

A 65–61-ről induló záró szakasz izgalmasan alakult, a tízpontos előny háromra olvadt, de végül sikerült ötre visszatornászni; az utolsó percben egyetlen kosár sem született.

A Szekszárd egy hét múlva a Sepsi vendége lesz.

(MTI)

NŐI KOSÁRLABDA EURÓPA-KUPA

D-CSOPORT, 1. FORDULÓ

Tarr KSC Szekszárd–GEAS (olasz) 78–73 (16–31, 22–12, 27–18, 13–12)

Jegyzőkönyv később…

A csoport másik mérkőzését (Mechelen–Sepsi) csütörtökön játsszák le.