Litvániában kapott ki a címvédő a férfi kosárlabda Euroligában

KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Pénteki mérkőzések
Zalgiris Kaunas (litván)–Fenerbahce (török) 84–81 (29–20, 14–17, 22–16, 19–28)
Anadolu Efes (török)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli) 81–87 (22–21, 24–14, 13–26, 22–26)
Monaco (francia)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli) 103–81 (26–23, 24–23, 29–13, 24–22)
ASVEL Villeurbanne (francia)–Baskonia (spanyol) 102–95 (26–33, 22–12, 29–21, 25–29)
Panathinaikosz (görög)–Barcelona (spanyol) 96–103 (17–26, 28–25, 24–24, 27–28)
Valencia (spanyol)–Virtus Bologna (olasz) 103–94 (26–23, 23–23, 26–25, 28–23)
Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Paris Basketball (francia) 94–101 (20–27, 21–21, 22–26, 31–27
Csütörtökön játszották
Bayern München (német)–Crvena zvezda (szerb) 97–88 (24–28, 26–27, 27–16, 20–17)
Partizan Beograd (szerb)–Milan (olasz) 80–78 (21–19, 24–14, 24–29, 11–16)
Real Madrid (spanyol)–Olympiakosz (görög) 89–77 (19–29, 28–24, 17–16, 25–8)