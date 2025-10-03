Nemzeti Sportrádió

Litvániában kapott ki a címvédő a férfi kosárlabda Euroligában

2025.10.03. 23:55
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 2. fordulójában a címvédő Fenerbahce 84–81-re kikapott a Zalgiris Kaunas vendégeként. Az újonc Dubai Basketballnak nem sikerült a második győzelem, az arab emírségekbeli együttest a Monaco verte meg 103–81-re, míg a másik újonc, a Hapoel Tel-Aviv a második meccsét is behúzta. Száz pont fölé jutva nyert a Villeurbanne, a Barcelona és a Valencia is.

ZALGIRIS KAUNAS–FENERBAHCE 84–81

ANADOLU EFES–HAPOEL TEL-AVIV  81–87

MONACO–DUBAI BASKETBALL 103–81

ASVEL VILLEURBANNE–BASKONIA 102–95

PANATHINAIKOSZ–BARCELONA 96–103

VALENCIA–VIRTUS BOLOGNA 103–94

MACCABI TEL-AVIV–PARIS BASKETBALL 94–101 

KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Pénteki mérkőzések
Zalgiris Kaunas (litván)–Fenerbahce (török) 84–81 (29–20, 14–17, 22–16, 19–28)
Anadolu Efes (török)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli) 81–87 (22–21, 24–14, 13–26, 22–26)
Monaco (francia)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli) 103–81 (26–23, 24–23, 29–13, 24–22)
ASVEL Villeurbanne (francia)–Baskonia (spanyol) 102–95 (26–33, 22–12, 29–21, 25–29)
Panathinaikosz (görög)–Barcelona (spanyol) 96–103 (17–26, 28–25, 24–24, 27–28)
Valencia (spanyol)–Virtus Bologna (olasz) 103–94 (26–23, 23–23, 26–25, 28–23)
Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Paris Basketball (francia) 94–101 (20–27, 21–21, 22–26, 31–27
Csütörtökön játszották
Bayern München (német)–Crvena zvezda (szerb) 97–88 (24–28, 26–27, 27–16, 20–17)
Partizan Beograd (szerb)–Milan (olasz) 80–78 (21–19, 24–14, 24–29, 11–16)
Real Madrid (spanyol)–Olympiakosz (görög) 89–77 (19–29, 28–24, 17–16, 25–8)

 

