Litvániában kapott ki a címvédő a férfi kosárlabda Euroligában

A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 2. fordulójában a címvédő Fenerbahce 84–81-re kikapott a Zalgiris Kaunas vendégeként. Az újonc Dubai Basketballnak nem sikerült a második győzelem, az arab emírségekbeli együttest a Monaco verte meg 103–81-re, míg a másik újonc, a Hapoel Tel-Aviv a második meccsét is behúzta. Száz pont fölé jutva nyert a Villeurbanne, a Barcelona és a Valencia is.

ZALGIRIS KAUNAS–FENERBAHCE 84–81 ANADOLU EFES–HAPOEL TEL-AVIV 81–87 MONACO–DUBAI BASKETBALL 103–81 ASVEL VILLEURBANNE–BASKONIA 102–95 PANATHINAIKOSZ–BARCELONA 96–103 VALENCIA–VIRTUS BOLOGNA 103–94 MACCABI TEL-AVIV–PARIS BASKETBALL 94–101 KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Pénteki mérkőzések

Zalgiris Kaunas (litván)–Fenerbahce (török) 84–81 (29–20, 14–17, 22–16, 19–28)

Anadolu Efes (török)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli) 81–87 (22–21, 24–14, 13–26, 22–26)

Monaco (francia)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli) 103–81 (26–23, 24–23, 29–13, 24–22)

ASVEL Villeurbanne (francia)–Baskonia (spanyol) 102–95 (26–33, 22–12, 29–21, 25–29)

Panathinaikosz (görög)–Barcelona (spanyol) 96–103 (17–26, 28–25, 24–24, 27–28)

Valencia (spanyol)–Virtus Bologna (olasz) 103–94 (26–23, 23–23, 26–25, 28–23)

Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Paris Basketball (francia) 94–101 (20–27, 21–21, 22–26, 31–27

Csütörtökön játszották

Bayern München (német)–Crvena zvezda (szerb) 97–88 (24–28, 26–27, 27–16, 20–17)

Partizan Beograd (szerb)–Milan (olasz) 80–78 (21–19, 24–14, 24–29, 11–16)

Real Madrid (spanyol)–Olympiakosz (görög) 89–77 (19–29, 28–24, 17–16, 25–8)