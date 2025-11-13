Nemzeti Sportrádió

A Fenerbahce legyőzte a listavezető Hapoel Tel-Avivot a kosárlabda Euroligában

2025.11.13. 23:02
Hazai pályán nyert a Fenerbahce (Fotó: Getty Images)
Monaco kosárlabda Fenerbahce kosárlabda férfi kosárlabda Euroliga férfi kosárlabda Real Madrid kosárlabda Crvena zvezda
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 11. fordulójában a Fenerbahce legyőzte a tabella élén álló Hapoel Tel-Avivot, amelyet beért így a Monacót leverő Crvena zvezda. A Paris 90 pontot szerzett a Valencia ellen, a Panathinaikosz tíz ponttal nyert a real Madrid vendégeként, míg a Maccabi Tel Aviv a Baskonia ellen törte meg négymeccses vereségsorozatát.

CRVENA ZVEZDA–MONACO

FENERBAHCE–HAPOEL TEL-AVIV

REAL MADRID–PANATHINAIKOSZ

KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 11. FORDULÓ
Crvena zvezda (szerb)–Monaco (francia) 91–79 (23–25, 19–21, 23–18, 26–15)
Fenerbahce (török)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli) 74–68 (13–13, 14–15, 27–16, 20–24)
Paris Basketball (francia)–Valencia (spanyol) 90–86 (15–14, 22–35, 30–22, 23–15)
Real Madrid (spanyol)–Panathinaikosz (görög) 77–87 (16–22, 22–30, 21–21, 18–14)
Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Baskonia (spanyol) 89–83 (25–18, 28–25, 18–25, 18–15)

 

Ezek is érdekelhetik