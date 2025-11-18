Nemzeti Sportrádió

Tizenhárom (!) gólos meccsen nyert a címvédő, Ovecskin újabb rekordot döntött az NHL-ben

2025.11.18.
Őrült meccsen nyert a Panthers (Fotó: Getty Images)
Hat mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) magyar idő szerint kedd hajnali játéknapján.

A nap legszórakoztatóbb mérkőzését a floridai Sunrise-ban játszották, ahol a címvédő Panthers a Vancouver Canucks együttesével csapott össze. A 2–2-es döntetlent hozó első harmad után háromgólos előnyre tettek szert a hazaiak, de a kandai együttes a harmadik játékrész elején 5–5-re egyenlített. A Panthersnek viszont erre is volt válasza, s további három gólt szerezve győzelmet ünnepelhetett. Floridai oldalon Seth Jones, míg a vancouverieknél Elias Pettersson duplázott, míg az előkészítések terén a Panthersnél Sam Reinhart, míg a Canucksnál Quinn Hughes jeleskedett, fejenként három gólpasszal.

Az előző évadban a döntőig menetelő Edmonton Oilers a keleti főcsoport utolsó helyén tanyázó Buffalo Sabres otthonában szaladt bele a késbe, a hazaiaknál a remekül védő Colten Ellis mellett Noah Ostlund két góllal, míg Rasmus Dahlin két gólpasszal járult hozzá a fölényes sikerhez. 

Fordulatos meccset játszott Anaheimben a Ducks és a Mammoth, a hazai vezetést hozó első harmad után a vendég Utah-i gárda egalizált a másodikban, míg a harmadik játékrészben ugyan fordítottak a vendégek, de öt másodperccel a vége előtt hosszabbításra mentette a csatát a kaliforniai együttes. A ráadás végül a hazaiaknak kedvezett, a Ducks Olen Zellweger góljával fektette két vállra ellenfelét.

Alekszandr Ovecskin ismét betalált a Washington Capitalsban, s mivel ez volt a 442. gólja a fővárosi csapat meccseinek otthont adó Capital One Arenában, így ő lett a liga alapszakaszában egy adott arénában a legtöbb gólt szerző játékos, megelőzve a Detroit Red Wings legendáját, Gordie Howe-t – a négyszeres Stanley-kupa-győztes néhai ikon 441 gólig jutott a Red Wings egykori otthonában, az „öreg, piros csűrnek” (Old Red Barn) nevezett Detroit Olympiában, amelyet egyébként 1980-ban bontottak le (érdekesség, hogy a Red Wings azóta már a harmadik otthonát „fogyasztja”, az Olympiát követő Joe Louis Arenát 2017-ben bontották le – a szerk.).

A mérkőzést a Capitals egyébként 2–1-re nyerte meg a Los Angeles Kings ellen.

A Carolina Hurricanes Pjotr Kocsetkov védéseire alapozva tett szert háromgólos előnyre Bostonban – a vendégek védekelmét csak tíz másodperccel a meccs vége előtt törte fel a Bruins, amikor a lényegi kérdések már rég eldőltek.

Szétlövés döntött Columbusban, ahol a Blue Jackets ugyan 3–1-re vezetett a második harmad végén, a vendég Montreal Canadiens egyenlíteni tudott. Miután a hosszabbítás nem hozott döntés, jöhetett a szétlövés. A kanadaiaknál Nick Suzuki és Ivan Demidov is hibázott, így a Blue Jackets ünnepelhetett a végén.

NHL
ALAPSZAKASZ
Boston Bruins–Carolina Hurricanes 1–3
Buffalo Sabres–Edmonton Oilers 5–1
Carolina Panthers–Vancouver Canucks 8–5
Washington Capitals–Los Angeles Kings 2–1
Columbus Blue Jackets–Montreal Canadiens 4–3 – szétlövés után
Anaheim Ducks–Utah Mammoth 3–2 – hosszabbítás után

 

