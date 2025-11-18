A DVTK szurkolói megkapják a jegyek felét a Barcika ellen

„A Kolorcity KBSC NB I-es labdarúgócsapata úgy döntött, hogy a régi borsodi rangadók hagyományai előtt tisztelegve a november 29-i Kazincbarcika–Diósgyőr mérkőzésre a Mezőkövesdi Városi Stadion kapacitásának ötven százalékát a DVTK szurkolóinak rendelkezésére bocsátja” – írja keddi közleményében a kazincbarcikai klub.

A KBSC bejelentésében hozzáteszi, a piros-fehérek a déli oldalon található vendégszektor mellett a stadion nyugati oldalát is megtölthetik, a barcikai szurkolók az északi kapu mögötti részről és a főépület szektoraiból szurkolhatnak.

„Várunk mindenkit szeretettel Kazincbarcikáról, Diósgyőrből és Mezőkövesdről egyaránt! Legyen ez a borsodi labdarúgás ünnepe” – fogalmaz a KBSC közleménye.

A mérkőzést jövő szombaton 14.30 órától rendezik.