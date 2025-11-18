Nemzeti Sportrádió

A DVTK szurkolói megkapják a jegyek felét a Barcika ellen

Vágólapra másolva!
2025.11.18. 08:35
null
A mezőkövesdi stadion felét a DVTK szurkolói tölthetik meg a KBSC elleni bajnokin (Fotó: archív)
Címkék
DVTK NB I KBSC Kazinbarcika Mezőkövesd
A jövő szombati, Mezőkövesden megrendezendő Kazincbarcika–Diósgyőri VTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésen a stadion felét a diósgyőri szurkolók tölthetik meg.

 

„A Kolorcity KBSC NB I-es labdarúgócsapata úgy döntött, hogy a régi borsodi rangadók hagyományai előtt tisztelegve a november 29-i Kazincbarcika–Diósgyőr mérkőzésre a Mezőkövesdi Városi Stadion kapacitásának ötven százalékát a DVTK szurkolóinak rendelkezésére bocsátja” – írja keddi közleményében a kazincbarcikai klub.

A KBSC bejelentésében hozzáteszi, a piros-fehérek a déli oldalon található vendégszektor mellett a stadion nyugati oldalát is megtölthetik, a barcikai szurkolók az északi kapu mögötti részről és a főépület szektoraiból szurkolhatnak.

„Várunk mindenkit szeretettel Kazincbarcikáról, Diósgyőrből és Mezőkövesdről egyaránt! Legyen ez a borsodi labdarúgás ünnepe” – fogalmaz a KBSC közleménye. 

A mérkőzést jövő szombaton 14.30 órától rendezik.

 

DVTK NB I KBSC Kazinbarcika Mezőkövesd
Legfrissebb hírek

Tóth Barna: Nem siettetem a felépülést

Labdarúgó NB I
2025.11.16. 11:49

Hosszabbított bosnyák támadójával az MTK

Labdarúgó NB I
2025.11.15. 16:38

Átrok Zalán őrületbe kergette a debreceni védőket

Labdarúgó NB I
2025.11.15. 10:47

Joseth Peraza Zalaegerszegről (is) válogatott lenne

Labdarúgó NB I
2025.11.15. 10:13

Ismét a csapattal készül a Nyíregyháza kapitánya

Labdarúgó NB I
2025.11.14. 15:14

ZTE: jóváhagyták a hitelfelvételt, új pontok kerültek a klub és a város megállapodásába

Labdarúgó NB I
2025.11.14. 12:45

Horváth Dávid: Annyi NB I-es meccset nézek meg a helyszínen, amennyit csak lehet

Labdarúgó NB I
2025.11.14. 12:30

Visszatérők – Bobory Balázs publicisztikája

Labdarúgó NB I
2025.11.13. 23:58
Ezek is érdekelhetik