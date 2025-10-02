A Bayern München kilenc ponttal legyőzte a Crvena zvezdát a kosárlabda Euroligában

KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Bayern München (német)–Crvena zvezda (szerb) 97–88 (24–28, 26–27, 27–16, 20–17)
Partizan Beograd (szerb)–Milan (olasz) 80–78 (21–19, 24–14, 24–29, 11–16)
Real Madrid (spanyol)–Olympiakosz (görög) 89–77 (19–29, 28–24, 17–16, 25–8)
Pénteken
19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Fenerbahce (török)
19.30: Anadolu Efes (török)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
19.30: Monaco (francia)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)
20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Baskonia (spanyol)
20.15: Panathinaikosz (görög)–Barcelona (spanyol)
20.30: Valencia (spanyol)–Virtus Bologna (olasz)
21.30: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Paris Basketball (francia)