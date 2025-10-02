Nemzeti Sportrádió

A Bayern München kilenc ponttal legyőzte a Crvena zvezdát a kosárlabda Euroligában

2025.10.02. 23:34
A Bayern München kilenc ponttal verte a Crvena zvezdát (Fotó: Getty Images)
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 2. fordulójában a Bayern München kilenc ponttal legyőzte a Crvena zvezdát, a Real Madrid pedig főként a negyedik negyedben nyújtott teljesítményével kerekedett felül az Olympiakoszon.

 

KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Bayern München (német)–Crvena zvezda (szerb) 97–88 (24–28, 26–27, 27–16, 20–17)
Partizan Beograd (szerb)–Milan (olasz) 80–78 (21–19, 24–14, 24–29, 11–16)
Real Madrid (spanyol)–Olympiakosz (görög) 89–77 (19–29, 28–24, 17–16, 25–8)

Pénteken
19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Fenerbahce (török)
19.30: Anadolu Efes (török)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
19.30: Monaco (francia)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)
20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Baskonia (spanyol)
20.15: Panathinaikosz (görög)–Barcelona (spanyol)
20.30: Valencia (spanyol)–Virtus Bologna (olasz)
21.30: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Paris Basketball (francia)

 

Ezek is érdekelhetik