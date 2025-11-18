NBA: Mitchell parádéja, a Pistons tízes szériája és több körömrágós végjáték

A Cleveland Cavaliers magabiztos győzelmet aratott a Milwaukee Bucks felett: Donovan Mitchell 37 ponttal és 7 gólpasszal vezette csapatát, míg Sam Merrill a záró negyedben szerzett 11 pontjával segített kialakítani a 118–106-os végeredményt.



A Detroit Pistons tovább folytatja váratlan menetelését: tizedik meccsét is megnyerte zsinórban, ezúttal az Indiana Pacers ellen. Jalen Duren kétmeccses kihagyás után tért vissza, és rögtön dominált – 31 ponttal és 15 lepattanóval lett a meccs embere a 127–112-es siker során.

A Philadelphia is nagyot fordított: Tyrese Maxey 39 ponttal vezette a Sixerst, amely 110–108-ra győzött a Clippers ellen. Andre Drummond 14 ponttal és 18 lepattanóval járult hozzá a győzelemhez.

Miamiban szoros végjáték döntött: a Heat hét játékosa is eljutott legalább 10 pontig, közülük Norman Powell 19-et dobott, és a floridaiak 115–113-ra nyertek a Knicks ellen.

A Toronto Raptors szintén kiélezett csatában nyert: RJ Barrett győztes kosarat szerzett az utolsó fél percben, így a kanadaiak 110–108-ra múlták felül a Charlotte Hornetset.

Minneapolisban csereember villogott: Naz Reid 22 ponttal és 12 lepattanóval érkezett a padról, és vezette 120–96-os győzelemre a Timberwolves-t a Dallas Mavericks ellen.

A Thunder újabb magabiztos sikerrel folytatta: Chet Holmgren 26, Shai Gilgeous-Alexander 23 pontot dobott, Isaiah Hartenstein pedig négy labdaszerzéssel és sokoldalú játékával tűnt ki a New Orleans elleni 126–109-es idegenbeli győzelem során.

A nap egyik meglepetését a Chicago Bulls szolgáltatta: Josh Giddey 21 ponttal és 14 lepattanóval, Ayo Dosunmu pedig szintén 21 ponttal járult hozzá a 130–127-es idegenbeli bravúrhoz a Denver Nuggets ellen, amellyel a Bulls megszakította saját negatív szériáját.

NBA

ALAPSZAKASZ

