Megszakadt a Zalgiris Kaunas jó sorozata, simán nyert az Olympiakosz a férfi kosár Euroligában

Az Olympiakosz simán, 95–78-ra megverte a második helyen álló, az előző négy Euroliga-meccsét megnyerő Zalgiris Kaunast. A hazaiak húzóembere a görög-amerikai Tyler Dorsey volt, aki 30 pontot ért el.

A Barcelona a második negyedben 12 ponttal vezetett, de aztán elfogyott az előnye. A Bayern München azonban fordítani nem tudott, 75–74-es vereséget szenvedett, így zsinórban három siker után kikapott.

Sorozatban negyedszer veszített a Lyon, amely ezúttal a Milan vendégeként maradt alul 80–72-re.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 10. FORDULÓ

Olympiakosz (görög)–Zalgiris Kaunas (litván) 95–78 (28–14, 22–22, 24–17, 21–25)

Bayern München (német)–Barcelona (spanyol) 74–75 (15–20, 17–23, 25–18, 17–14)

Milan (olasz)–ASVEL Villeurbanne (francia) 80–72 (18–9, 22–23, 16–19, 24–21)

