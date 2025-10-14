Kocsis Tamás: Most pedagógusnak kell lenni
„Nem, nem ilyen áron szeretne egy edző előrelépni” – jelentette ki lapunknak Kocsis Tamás, aki a vasárnap menesztett szlovén Teo Hojc vezetőedző segítője volt és most ideiglenesen szakvezető lett. Az Egis Körmend elvesztette első három mérkőzését a bajnokságban, a rossz rajt miatt jött is váltás a kispadon.
„Azzal tisztában vagyok, hogy amikor idény közben edzőcserére szánja el magát a vezetőség, kilencven százalékban azért teszi, mert nem működik valami úgy, ahogyan kellene – folytatta Kocsis Tamás. – Szerintem a sikertelenségünk fő oka, hogy sérülés miatt elvesztettük Durázi Krisztofert, aki a nyáron életbe lépő magyar szabály miatt is kulcsfontosságú láncszeme a csapatunknak, ráadásul a legutóbbi fordulóban térdbántalmak miatt centerünk, Chuba Ohams is hiányzott. A problémák összeadódtak, a mérkőzés előtti héten nem is tudtunk megfelelő szerkezetben edzeni, egyszerűen az utánpótlásban nincs olyan magas játékos, akit felhozhattunk volna a tréningekre. Kényszermegoldásokat kellett alkalmazni, így játszott például Ferencz Csaba huszonöt percet erőcsatárként, de a hármas, valamint négyes poszton bevethető Marchelus Avery sem center, mégis sokat kellett a pozícióban használni.”
Kocsis Tamás elmondta, Teo Hojc személyében remek ember távozik Körmendről, aki a nehéz helyzetben mindent megpróbált, hogy kirángassa a csapatot a gödörből, de a vezetőség a változtatásra szavazott. Az előrelépő másodedző megbízatása ideiglenes, egyelőre a következő, ASE elleni mérkőzésig szól, az új szakvezetőt már keresik Körmenden.
„Nyilván az első és legfontosabb, hogy fel kell rázni valahogy a játékosokat, most elsősorban pedagógusnak kell lenni – mondta Kocsis. – Nem gondolom, hogy érdemes gyökeres változtatásokba belekezdeni a saját elgondolásaim, szisztémám alapján, mert a jövő héten lehet, hogy olyan edző érkezik, aki teljesen új irányt képzel el. Éppen ezért apróságokon próbálunk változtatni védekezésben és támadásban is. Az Atomerőmű ellen nem mi leszünk az esélyesek, a paksiak alsó posztokon rendkívül erősek, de a játékosainknak el kell hinniük, hogy nyerhetünk, sőt, Körmenden senki sem mehet biztosra, bárhogy is nézzen ki a tízes keret.”
|1. Falco
4
4
–
355–326
1.000
8
|2. Szolnok
3
3
–
270–234
1.000
6
|3. Honvéd
3
2
1
281–253
0.833
5
|4. Sopron
3
2
1
279–258
0.833
5
|5. Fehérvár
3
2
1
285–267
0.833
5
|6. Szeged
3
2
1
230–246
0.833
5
|7. Zalaegerszeg
3
1
2
257–256
0.667
4
|8. Oroszlány
3
1
2
258–265
0.667
4
|9. Atomerőmű
3
1
2
260–270
0.667
4
|10. Kecskemét
3
1
2
265–279
0.667
4
|11. Pécs
3
1
2
253–267
0.667
4
|12. Debrecen
3
1
2
249–271
0.667
4
|13. Kaposvár
4
1
3
338–343
0.625
5
|14. Körmend
3
–
3
243–288
0.500
3