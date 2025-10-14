Nemzeti Sportrádió

Kocsis Tamás: Most pedagógusnak kell lenni

B. O. B.B. O. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.14. 09:10
null
Fotó: Kovács Péter
Címkék
férfi kosárlabda NB I kocsis tamás Egis Körmend
Három vereséggel kezdte el a férfi kosárlabda-bajnokságot az Egis Körmend, és ez a szlovén vezetőedző, Teo Hojc állásába került. A hétvégi, Paks elleni mérkőzésre az eddigi másodedző, Kocsis Tamás készíti fel a vasiakat.

„Nem, nem ilyen áron szeretne egy edző előrelépni” – jelentette ki lapunknak Kocsis Tamás, aki a vasárnap menesztett szlovén Teo Hojc vezetőedző segítője volt és most ideiglenesen szakvezető lett. Az Egis Körmend elvesztette első három mérkőzését a bajnokságban, a rossz rajt miatt jött is váltás a kispadon.

„Azzal tisztában vagyok, hogy amikor idény közben edzőcserére szánja el magát a vezetőség, kilencven százalékban azért teszi, mert nem működik valami úgy, ahogyan kellene – folytatta Kocsis Tamás. – Szerintem a sikertelenségünk fő oka, hogy sérülés miatt elvesztettük Durázi Krisztofert, aki a nyáron életbe lépő magyar szabály miatt is kulcsfontosságú láncszeme a csapatunknak, ráadásul a legutóbbi fordulóban térdbántalmak miatt centerünk, Chuba Ohams is hiányzott. A problémák összeadódtak, a mérkőzés előtti héten nem is tudtunk megfelelő szerkezetben edzeni, egyszerűen az utánpótlásban nincs olyan magas játékos, akit felhozhattunk volna a tréningekre. Kényszermegoldásokat kellett alkalmazni, így játszott például Ferencz Csaba huszonöt percet erőcsatárként, de a hármas, valamint négyes poszton bevethető Marchelus Avery sem center, mégis sokat kellett a pozícióban használni.”

Kocsis Tamás elmondta, Teo Hojc személyében remek ember távozik Körmendről, aki a nehéz helyzetben mindent megpróbált, hogy kirángassa a csapatot a gödörből, de a vezetőség a változtatásra szavazott. Az előrelépő másodedző megbízatása ideiglenes, egyelőre a következő, ASE elleni mérkőzésig szól, az új szakvezetőt már keresik Körmenden.

„Nyilván az első és legfontosabb, hogy fel kell rázni valahogy a játékosokat, most elsősorban pedagógusnak kell lenni – mondta Kocsis. – Nem gondolom, hogy érdemes gyökeres változtatásokba belekezdeni a saját elgondolásaim, szisztémám alapján, mert a jövő héten lehet, hogy olyan edző érkezik, aki teljesen új irányt képzel el. Éppen ezért apróságokon próbálunk változtatni védekezésben és támadásban is. Az Atomerőmű ellen nem mi leszünk az esélyesek, a paksiak alsó posztokon rendkívül erősek, de a játékosainknak el kell hinniük, hogy nyerhetünk, sőt, Körmenden senki sem mehet biztosra, bárhogy is nézzen ki a tízes keret.”

  1. Falco

4

4

355–326

1.000

8

  2. Szolnok

3

3

270–234

1.000

6

  3. Honvéd

3

2

1

281–253

0.833

5

  4. Sopron

3

2

1

279–258

0.833

5

  5. Fehérvár

3

2

1

285–267

0.833

5

  6. Szeged

3

2

1

230–246

0.833

5

  7. Zalaegerszeg

3

1

2

257–256

0.667

4

  8. Oroszlány

3

1

2

258–265

0.667

4

  9. Atomerőmű

3

1

2

260–270

0.667

4

10. Kecskemét

3

1

2

265–279

0.667

4

11. Pécs

3

1

2

253–267

0.667

4

12. Debrecen

3

1

2

249–271

0.667

4

13. Kaposvár

4

1

3

338–343

0.625

5

14. Körmend

3

3

243–288

0.500

3

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

 

 

férfi kosárlabda NB I kocsis tamás Egis Körmend
Legfrissebb hírek

Férfi kosár NB I: elkapta az Albát, megszületett az Atomerőmű első bajnoki győzelme az idényben

Kosárlabda
2025.10.12. 19:38

Férfi kosárlabda NB I: a Szolnok simán megverte a Szegedet

Kosárlabda
2025.10.11. 20:08

Férfi kosárlabda NB I: soproni siker Zalaegerszegen

Kosárlabda
2025.10.09. 20:23

Férfi kosár NB I: ha nem is könnyen, de harmadszor is nyert a Falco

Kosárlabda
2025.10.08. 20:04

Simándi Árpád a remek szegedi bajnoki rajt után: A földön kell maradni!

Kosárlabda
2025.10.07. 10:32

A Honvéd az Atomerőműt is megverte, a Szolnok is hibátlan maradt a férfi kosár NB I-ben

Kosárlabda
2025.10.04. 20:28

A jó első negyed után a vártnál nehezebben nyert a Falco a férfi kosár NB I-ben

Kosárlabda
2025.10.03. 20:00

Az Alba Fehérvár legyőzte a Sopront a férfi kosár NB I idénynyitóján

Kosárlabda
2025.09.26. 21:43
Ezek is érdekelhetik