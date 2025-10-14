Kocsis Tamás: Most pedagógusnak kell lenni

„Nem, nem ilyen áron szeretne egy edző előrelépni” – jelentette ki lapunknak Kocsis Tamás, aki a vasárnap menesztett szlovén Teo Hojc vezetőedző segítője volt és most ideiglenesen szakvezető lett. Az Egis Körmend elvesztette első három mérkőzését a bajnokságban, a rossz rajt miatt jött is váltás a kispadon.

„Azzal tisztában vagyok, hogy amikor idény közben edzőcserére szánja el magát a vezetőség, kilencven százalékban azért teszi, mert nem működik valami úgy, ahogyan kellene – folytatta Kocsis Tamás. – Szerintem a sikertelenségünk fő oka, hogy sérülés miatt elvesztettük Durázi Krisztofert, aki a nyáron életbe lépő magyar szabály miatt is kulcsfontosságú láncszeme a csapatunknak, ráadásul a legutóbbi fordulóban térdbántalmak miatt centerünk, Chuba Ohams is hiányzott. A problémák összeadódtak, a mérkőzés előtti héten nem is tudtunk megfelelő szerkezetben edzeni, egyszerűen az utánpótlásban nincs olyan magas játékos, akit felhozhattunk volna a tréningekre. Kényszermegoldásokat kellett alkalmazni, így játszott például Ferencz Csaba huszonöt percet erőcsatárként, de a hármas, valamint négyes poszton bevethető Marchelus Avery sem center, mégis sokat kellett a pozícióban használni.”

Kocsis Tamás elmondta, Teo Hojc személyében remek ember távozik Körmendről, aki a nehéz helyzetben mindent megpróbált, hogy kirángassa a csapatot a gödörből, de a vezetőség a változtatásra szavazott. Az előrelépő másodedző megbízatása ideiglenes, egyelőre a következő, ASE elleni mérkőzésig szól, az új szakvezetőt már keresik Körmenden.

„Nyilván az első és legfontosabb, hogy fel kell rázni valahogy a játékosokat, most elsősorban pedagógusnak kell lenni – mondta Kocsis. – Nem gondolom, hogy érdemes gyökeres változtatásokba belekezdeni a saját elgondolásaim, szisztémám alapján, mert a jövő héten lehet, hogy olyan edző érkezik, aki teljesen új irányt képzel el. Éppen ezért apróságokon próbálunk változtatni védekezésben és támadásban is. Az Atomerőmű ellen nem mi leszünk az esélyesek, a paksiak alsó posztokon rendkívül erősek, de a játékosainknak el kell hinniük, hogy nyerhetünk, sőt, Körmenden senki sem mehet biztosra, bárhogy is nézzen ki a tízes keret.”