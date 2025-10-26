Juhász Dorka volt a mezőny legeredményesebb játékosa Mersinben

Juhász Dorka 24 ponttal járult hozzá a Galatasaray 75–71-es győzelméhez a CBK Mersin otthonában a török női kosárlabda-bajnokság alapszakaszának vasárnapi játéknapján.
A liga honlapja szerint a magyar válogatott játékos – aki 27 percet töltött a pályán – volt a mezőny legeredményesebb tagja. Csapata négy forduló után is százszázalékos.
Mérész Beatrix 22 ponttal, tíz lepattanóval és négy gólpasszal, Gereben Lívia hat ponttal és 15 lepattanóval, Szabó Fanni pedig három ponttal, öt lepattanóval és négy gólpasszal járult hozzá a címvédő Sepsi-SIC 78-64-es hazai sikeréhez a Rapid Bucuresti ellen a román női élvonalban.
Hanga Ádámnak tíz pontja és hat lepattanója volt a Joventut Badalonában, amely 102–90-re kikapott a Pamesa Valencia otthonában a spanyol férfiligában.
