Harmadik Euroliga-mérkőzését is elveszítette a DVTK

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA

3. FORDULÓ

C-CSOPORT

DVTK HUNTHERM–Valencia (spanyol) 64–99 (5–21, 19–26, 21–29, 19–23)

Jegyzőkönyv később.

EZÚTTAL SEM TERMETT BABÉR csapatainknak az elitsorozatban, szerdán a Sopron Basket, csütörtökön a DVTK Hun-Therm maradt alul hazai pályán.

A DVTK helyzete annyival jobb a soproniaknál, hogy ha legalább 13 ponttal megveri otthon a görög Olympiakoszt, még megcsípheti csoportja harmadik helyét. Jelen pozíciója viszont éppen olyan, mint a bajnoké: pillanatnyi esélye sem volt arra, hogy legyőzze a spanyol Valenciát. Nulla tizeneggyel kezdett Völgyi Péter csapata, s bár Lelik Réka öt pontjával kozmetikázott az eredményen, azt követően a második negyed második percéig újabb nagy rohanást hozott össze a látogató, amely során 17 válasz nélküli pontot szerzett. Hiába debütált a miskolciaknál a WNBA-döntős Kathryn Westbeld, osztálykülönbség mutatkozott a felek között.

A harmadik negyed végéhez közelítve már 26 pontos, 69–43-as Valencia-előnyt mutatott az eredményjelző, majd rövidesen harmincegyre növelte a differenciát a vendégcsapat. A spanyolok hasonlóan domináns teljesítményt mutattak a DVTK Arénában, mint a török sztárklub, a Fenerbahce, a nagyobb baj, hogy a múlt héten Pireuszban sem tudott jó játékkal kirukkolni a borsodi együttes. A végén a száz pontot is megközelítették a korábban a Sopront erősítő Queralt Casasék, de nem küzdöttek érte különösebben, hogy elérjék a mérföldkövet. Nem is jött össze, 64–99 lett a végeredmény – legjobbjaink nagyon messze vannak jelenleg az európai elittől.