Nemzeti Sportrádió

Kosár: Váradi Kornél vezetésével remekül szerepelnek a Csata leányai

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.12.03. 19:05
null
Címkék
kosárlabda utánpótlás Csata DSE utánpótlássport Váradi Kornél
A nyáron Váradi Kornél vette át a Csata DSE junior és kadét leány kosárlabdacsapatának irányítását, és vele a kispadon a 13. kerületiek mindkét korosztályban remekelnek, és vezetik a tabellát.

Meggyőzően menetelnek a Csata DSE kadét leány kosarasai, akik mind a nyolc meccsüket megnyerve eddig százszázalékosak a korosztályos bajnokság alapszakaszában. Sőt, a fővárosi bajnoki címvédő együttes nagyon simán hozza a mérkőzéseit, átlagosan 63 pontos különbséggel győzik le az ellenfeleiket. Mindemellett a klub juniorjai is jól állnak, és 5/1-es mérleggel ugyancsak az első helyen állnak kiemelt csoportjukban. A remeklő csapatokban közös vonás, hogy a nyár óta egyaránt Váradi Kornél irányítja az U18-asokat és az U16-osokat is.

– kezdte a 38 éves vezetőedző az Utánpótlássportnak. – Amikor a nyáron a Csatától megkerestek, a hívásuk az első pillanattól fogva nagyon vonzónak tűnt, és olyan munkának ígérkezett, ami abszolúte beleillett abba a képbe, amit az előbb is említettem. Azt hiszem, az elmúlt évtizedekben elért eredmények alapján a Csata DSE-t senkinek nem kell bemutatni idehaza, az ott zajló utánpótlásképzés minősége önmagáért beszél, hiszen rengeteg játékost adtak a hazai élvonalnak, illetve a magyar válogatottnak is.”

Váradi Kornél Forrás: Csata DSE

Váradi az elmúlt években alapvetően a férfiszakágban, felnőtt első osztályú csapatoknál (Kecskemét, Kaposvár és Oroszlány), illetve a korosztályos válogatottaknál dolgozott.

„A sportág alapjellemzői nemtől függetlenek, még ha a női kosárlabdának vannak speciális sajátosságai is. Ez a része cseppet sem rettentett el a munkától, hanem emiatt kihívásként tekintettem rá, mert itt is olyan új dolgokat tanulhatok, amitől hosszú távon többé válok edzőként. Összességében egyáltalán nem érzem azt, hogy szakmailag hátrébb léptem volna azzal, hogy felnőtt férfikispadok után most a női utánpótlásban kezdtem el dolgozni. Előbbinél hétről hétre az állásom volt a tét, míg a fiatalokkal foglalkozva hosszú távú projektben lehet gondolkodnom, és edzőként lassanként, lépésről-lépésre van lehetőségem fejleszteni a játékosokat, s felépíteni a karrierjüket. Ha pedig ebben sikerül is segítenem a fiatalok előmenetelét, az különösen jóleső érzés és pozitív visszajelzés.

Kitért arra is, hogy bár megvan a saját edzői filozófiája, de a szakmai elképzeléseit mindig igyekszik adaptálni az aktuális klubja szisztémájához.

„Az is nyilvánvaló, hogy a mostani fiatal generációk máshogyan nőnek fel, mint a korábbiak, ehhez edzőként nekem is alkalmazkodnom kell, és ha más hangnemben is, de muszáj megtalálnom a közös nevezőt a mai játékosokkal is.

Forrás: Csata DSE

Váradi arról is beszélt, hogy a Csatában jól felépített struktúrába csatlakozott be, és a nyáron egy kifejezetten ígéretes generációt vehetett át.

Ez igencsak érzékeny időszak a fiatalok fejlődésében, amelyre alaposan oda kell figyelni. Ahogy korábban, most is az a cél a Csatában, hogy minél több élvonalbeli játékost tudjunk kinevelni. Éppen ezért is lett újra NB I/A-csoportos felnőttcsapata a klubnak, hogy hosszú távon perspektívát nyújtsunk a tehetségeinknek. Például ennek a pozitív hatása látszik már kiemelt reménységünk, Biczó Panna fejlődésén is, aki tizenhétévesen egyre jobban játszik az A-csoportban.”

Hangsúlyozta, nagyon fontosnak tartja a korosztályos csapatok győzelmeit és bajnoki címeit is, de a végső cél mégiscsak az, hogy olyan jó játékosokat neveljenek, akik aztán felnőttként is képesek megállni a helyüket.

„Eddig jól halad a közös munka, hamar megtaláltam a közös hangot a lányokkal, illetve az edzőkollégákkal is.

A kadétokkal még veretlenek vagyunk, míg a juniorokkal ugyan már nem makulátlan a mérlegünk, egy vereség sajnos becsúszott, de ez nem tragédia, sokat tanultunk belőle. Természetesen, ebben a szezonban is azért dolgozunk, hogy bajnokok legyünk, de a leglényegesebb, hogy meccsről meccsre javuljunk.”

(Kiemelt kép forrása: Csata DSE)

kosárlabda utánpótlás Csata DSE utánpótlássport Váradi Kornél
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Úszás: Jackl és Antal is arannyal kezdett a rövid pályás ifi ob-n

Utánpótlássport
4 órája

Vívás: Petrovszki Áron a junior és a kadét ob-t is megnyerte

Utánpótlássport
7 órája

Schmidt Ádám: Fontos, hogy a fiatalokat megtartsuk a sportban

Egyéb egyéni
11 órája

Nagy érdeklődés mellett kezdődött meg az utánpótlás-konferencia

Utánpótlássport
14 órája

Labdarúgás: portugál duplaarany az U17-es korosztályban

Utánpótlássport
15 órája

Labdarúgás: hat gólt rúgott a bolgároknak az U17-es leányválogatott

Utánpótlássport
2025.12.02. 17:51

Úszás: Szegeden már a teljes korosztályos hátország vizsgázik

Utánpótlássport
2025.12.02. 16:29

Labdarúgás: több mint 1300 fiatalperc az NB I 15. fordulójában

Utánpótlássport
2025.12.02. 09:07
Ezek is érdekelhetik