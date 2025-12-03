Kosár: Váradi Kornél vezetésével remekül szerepelnek a Csata leányai

Meggyőzően menetelnek a Csata DSE kadét leány kosarasai, akik mind a nyolc meccsüket megnyerve eddig százszázalékosak a korosztályos bajnokság alapszakaszában. Sőt, a fővárosi bajnoki címvédő együttes nagyon simán hozza a mérkőzéseit, átlagosan 63 pontos különbséggel győzik le az ellenfeleiket. Mindemellett a klub juniorjai is jól állnak, és 5/1-es mérleggel ugyancsak az első helyen állnak kiemelt csoportjukban. A remeklő csapatokban közös vonás, hogy a nyár óta egyaránt Váradi Kornél irányítja az U18-asokat és az U16-osokat is.

Edzőként mindig azt tartottam a legfontosabbnak, hogy olyan feladatom legyen, amely perspektivikusnak találok, fejlődni tudok benne, és hatást tudok gyakorolni a környezetemre

– kezdte a 38 éves vezetőedző az Utánpótlássportnak. – Amikor a nyáron a Csatától megkerestek, a hívásuk az első pillanattól fogva nagyon vonzónak tűnt, és olyan munkának ígérkezett, ami abszolúte beleillett abba a képbe, amit az előbb is említettem. Azt hiszem, az elmúlt évtizedekben elért eredmények alapján a Csata DSE-t senkinek nem kell bemutatni idehaza, az ott zajló utánpótlásképzés minősége önmagáért beszél, hiszen rengeteg játékost adtak a hazai élvonalnak, illetve a magyar válogatottnak is.”

Váradi Kornél Forrás: Csata DSE

Váradi az elmúlt években alapvetően a férfiszakágban, felnőtt első osztályú csapatoknál (Kecskemét, Kaposvár és Oroszlány), illetve a korosztályos válogatottaknál dolgozott.

„A sportág alapjellemzői nemtől függetlenek, még ha a női kosárlabdának vannak speciális sajátosságai is. Ez a része cseppet sem rettentett el a munkától, hanem emiatt kihívásként tekintettem rá, mert itt is olyan új dolgokat tanulhatok, amitől hosszú távon többé válok edzőként. Összességében egyáltalán nem érzem azt, hogy szakmailag hátrébb léptem volna azzal, hogy felnőtt férfikispadok után most a női utánpótlásban kezdtem el dolgozni. Előbbinél hétről hétre az állásom volt a tét, míg a fiatalokkal foglalkozva hosszú távú projektben lehet gondolkodnom, és edzőként lassanként, lépésről-lépésre van lehetőségem fejleszteni a játékosokat, s felépíteni a karrierjüket. Ha pedig ebben sikerül is segítenem a fiatalok előmenetelét, az különösen jóleső érzés és pozitív visszajelzés.

Nagyon szeretem ezt a jellegű nevelőmunkát, az edzői pályám elején Szombathelyen és Kecskeméten is éveken át dolgoztam már az utánpótlásban, és most a Csatában is rendkívül élvezem ezt a feladatot; úgy érzem, hogy motivál, illetve szakmailag és emberileg is feltölt ez a kihívás.

Kitért arra is, hogy bár megvan a saját edzői filozófiája, de a szakmai elképzeléseit mindig igyekszik adaptálni az aktuális klubja szisztémájához.

„Az is nyilvánvaló, hogy a mostani fiatal generációk máshogyan nőnek fel, mint a korábbiak, ehhez edzőként nekem is alkalmazkodnom kell, és ha más hangnemben is, de muszáj megtalálnom a közös nevezőt a mai játékosokkal is.

Mindemellett persze tudnunk kell megragadni a figyelmüket, és elérni, hogy a kosárlabda iránti szenvedélyük az évek előrehaladtával is megragadjon, és az eredményesség mellett az élvezet se vesszen a sportolásukból.

Forrás: Csata DSE

Váradi arról is beszélt, hogy a Csatában jól felépített struktúrába csatlakozott be, és a nyáron egy kifejezetten ígéretes generációt vehetett át.

A kadét és junior lányok most vannak abban az életszakaszban, amikor az utánpótlás-kosárlabda helyett már egyre inkább felnőttmódra kell játszaniuk.

Ez igencsak érzékeny időszak a fiatalok fejlődésében, amelyre alaposan oda kell figyelni. Ahogy korábban, most is az a cél a Csatában, hogy minél több élvonalbeli játékost tudjunk kinevelni. Éppen ezért is lett újra NB I/A-csoportos felnőttcsapata a klubnak, hogy hosszú távon perspektívát nyújtsunk a tehetségeinknek. Például ennek a pozitív hatása látszik már kiemelt reménységünk, Biczó Panna fejlődésén is, aki tizenhétévesen egyre jobban játszik az A-csoportban.”

Hangsúlyozta, nagyon fontosnak tartja a korosztályos csapatok győzelmeit és bajnoki címeit is, de a végső cél mégiscsak az, hogy olyan jó játékosokat neveljenek, akik aztán felnőttként is képesek megállni a helyüket.

„Eddig jól halad a közös munka, hamar megtaláltam a közös hangot a lányokkal, illetve az edzőkollégákkal is.

Elégedett vagyok a szereplésünkkel, és voltak olyan területek, amelyekben már néhány hónap alatt kifejezetten sokat fejlődtünk.

A kadétokkal még veretlenek vagyunk, míg a juniorokkal ugyan már nem makulátlan a mérlegünk, egy vereség sajnos becsúszott, de ez nem tragédia, sokat tanultunk belőle. Természetesen, ebben a szezonban is azért dolgozunk, hogy bajnokok legyünk, de a leglényegesebb, hogy meccsről meccsre javuljunk.”

(Kiemelt kép forrása: Csata DSE)